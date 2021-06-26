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São Paulo terá que quebrar tabus para vencer o Ceará no Castelão

Tricolor não vence fora de casa há dois meses e nunca venceu o Vozão jogando no estádio cearense. Clube ainda busca primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 15:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo vai buscar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo (27), quando enfrenta o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada da competição. No entanto, para isso acontecer, a equipe de Crespo terá que quebrar duas marcas que incomodam.
Jogadores voltando de lesão no São Paulo! Qual desfalque faz mais falta ao Tricolor? Vote na enquete!
A primeira é que o Tricolor não vence fora de casa há dois meses. A última vitória foi diante do Ituano por 3 a 0, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista. Jogando com uma equipe reserva, o São Paulo goleou com gols de Rodrigo Freitas, Igor Vinicius e Galeano.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! De lá para cá, são nove confrontos com cinco empates e quaro derrotas, aproveitamento de apenas 18%. Depois do jogo contra o Galo de Itu, o Tricolor empatou com o Corinthians (2x2), Racing-ARG (0x0), Mirassol (1x1), Rentistas-URU (1x1) e Palmeiras (0x0). O clube ainda perdeu para Atlético-GO (2x0), Atlético-MG (1x0), 4 de Julho-PI (3x2) e Santos (2x0).
O confronto contra o Ceará no Castelão também causa incômodo no histórico do clube. O São Paulo nunca venceu o Vozão no estádio pelo Brasileirão. São quatro jogos, com um três empates e um triunfo alvinegro.
Em 2010, o Ceará venceu por 2 a 0. Além disso, foram três igualdades, com 0x0 em 2018, e 1 a 1 em 2019 e 2020.
JOGOS DO SÃO PAULO FORA DE CASA DESDE A ÚLTIMA VITÓRIA ​Corinthians 2 x 2 São Paulo - Paulistão Racing-ARG 0 x 0 São Paulo - Libertadores Mirassol 1 x 1 São Paulo - Paulistão Rentistas-URU 1 x 1 São Paulo - Libertadores ​Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Paulistão 4 de Julho-PI 3 x 2 São Paulo - Copa do Brasil Atlético-GO 2 x 0 São Paulo - Brasileirão ​Atlético-MG 1 x 0 São Paulo - BrasileirãoSantos 2 x 0 São Paulo - Brasileirão
CEARÁ X SÃO PAULO PELO BRASILEIRÃO NO CASTELÃOCeará 2 x 0 São Paulo - Brasileiro 2010Ceará 0 x 0 São Paulo - Brasileiro 2018Ceará 1 x 1 São Paulo - Brasileiro 2019Ceará 1 x 1 São Paulo - Brasileiro 2020

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