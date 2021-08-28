São Paulo terá quatro desfalques importantes para enfrentar o Juventude

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O São Paulo terá quatro importantes desfalques para o duelo deste domingo (29), contra o Juventude, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém do meia Lizieiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo, no último fim de semana, contra o Sport, o técnico Crespo terá três atletas que são presença constante no time titular entregues ao Departamento Médico, o zagueiro Arboleda, o lateral-esquerdo Wellington e o atacante Marquinhos.

Arboleda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Marquinhos trata um estiramento na coxa esquerda e Wellington no problema no posterior da coxa esquerda.