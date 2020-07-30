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futebol

São Paulo terá novo período em Cotia após eliminação vexatória

Elenco inicia concentração no CT da base nesta sexta-feira, de olho no início do Campeonato Brasileiro. Diretoria pretende manter Fernando Diniz como treinador...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 14:29
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo vai recorrer novamente ao Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro - a estreia será em 9 de agosto, contra o Goiás, fora de casa.
O elenco inicia nesta sexta-feira à tarde um novo período de concentração na sede das categorias de base. Não foi divulgado quantos dias vai durar o retiro, o terceiro do ano no local.O clube vive momento turbulento após ser eliminado do Campeonato Paulista pelo Mirassol, em derrota por 3 a 2 no Morumbi. Apesar do vexame, a diretoria deve manter o respaldo a Fernando Diniz e segurá-lo no cargo.

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