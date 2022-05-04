São Paulo terá novidades contra o Everton-CHI: conheça a dupla de Cotia relacionada pela primeira vez

As crias de Cotia Léo Silva e Luiz Henrique foram relacionados pela primeira vez na equipe profissional do São Paulo para enfrentar o Everton-CHI pela Copa Sul-Americana. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosTABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule as próximas rodadasA dupla esteve presente na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, onde chegaram até as semifinais e participaram de alguns treinos com os jogadores profissionais.

Desde 2016 no Tricolor paulista, Léo Silva tem apenas 19 anos e costumava ser titular na equipe sub-20, treinada pelo técnico Alex de Souza. Ao todo, o jovem atleta somou três títulos até o momento, sendo eles a Supercopa do Brasil sub-17, Copa do Brasil sub-17 e o Campeonato Paulista sub-17.

Na Copinha deste ano, foram oito jogos disputados, sendo sete vitórias, uma derrota e com um gol marcado na partida contra o São Bernardo. A cria da base costuma atuar como meia.

Luiz Henrique, por sua vez, é mais novo que Léo. Com apenas 17 anos, atua como atacante e mesmo com a pouca idade conquistou seu espaço na categoria sub-20. Na Copinha deste ano, esteve presente em seis jogos, com cinco vitórias e uma derrota, além de ter sido autor de uma assistência, no duelo contra o Perilima. Assim como seu companheiro, conquistou a Supercopa do Brasil sub-17 e a Copa do Brasil sub-17. Devido ao clássico recente contra o Santos e o intervalo curto entre a partida da Sul-Americana e a rodada contra o Fortaleza, a aposta de Rogério Ceni será em um time alternativo.

O Tricolor paulista enfrenta o Everton-CHI nesta quinta-feira (5), às 19h15, no estádio Sausalito, no Chile. A partida será válida pela Copa Sul-Americana.