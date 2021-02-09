São Paulo terá maratona de seis jogos em menos de vinte dias

Crédito: saopaulofc.net

O São Paulo terá que cuidar da parte física neste mês de fevereiro. O Tricolor fará seis partidas em um intervalo de 19 dias, contando as cinco rodadas que faltam para o final do Brasileirão e também o início do Campeonato Paulista.

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A maratona começa já nesta quarta-feira (10), quando a equipe recebe o Ceará, às 21h , no Morumbi. Em busca de um novo técnico, a diretoria preferiu não anunciar nenhum nome até esse confronto, que é considerado decisivo, já que pode determinar se o São Paulo continua ou sai do G4 do Brasileirão.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOLogo depois, no domingo (14), o São Paulo viaja até Porto Alegre para encarar o Grêmio, em confronto direto na briga por vaga à Libertadores. Na sexta-feira (19), tem o clássico contra o Palmeiras no Morumbi, em duelo atrasado da 34ª rodada.

A maratona do Brasileiro continua com mais dois jogos, ambos contra cariocas. O primeiro é diante do rebaixado Botafogo, dia 22, fora de casa. Depois, o Tricolor fecha a campanha no Brasileirão em duelo decisivo contra o Flamengo, no Morumbi, dia 25.Três dias depois, é hora do São Paulo virar a chave e começar o Campeonato Paulista e consequentemente a temporada de 2021. Isso porque, devido a pandemia do novo coronavírus, os jogadores não terão férias. O Tricolor encara o Botafogo-SP, no Morumbi, pela primeira rodada do estadual.