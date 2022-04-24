São Paulo terá intervalo raro de jogos antes de enfrentar o Jorge Wilstermann

Pela primeira vez nesta maratona de jogos fora de casa, o São Paulo terá um intervalo maior de dias sem jogar antes de enfrentar o Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana. GALERIA> ATUAÇÕES: Reservas se destacam, e Eder marca no empate do São Paulo com o BragantinoDepois do empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino no último sábado (23), o Tricolor paulista terá um intervalo de quatro dias antes de jogar contra seu terceiro adversário na Sul-Americana, na Bolívia.

A última vez que o clube teve uma sequência maior de dias sem jogar foi entre as quartas de final e a semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo folga neste domingo (24), mas se reapresenta na segunda-feira (25), às 16h, no CT da Barra Funda.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.