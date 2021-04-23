São Paulo terá fim de semana intenso com duas partidas do Paulistão

Após vencer o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0, fora de casa, na última terça-feira (20), o São Paulo volta a campo nesta sexta-feira (23) para enfrentar o Santo André, pelo Paulistão, às 20h, no Morumbi. A partida marca mais uma sequência de jogos em um curto período de tempo para o Tricolor no torneio.
Assim como na última semana, o São Paulo terá apenas um dia de intervalo entre o jogo de sexta-feira e o jogo seguinte, no domingo (25), contra o Ituano, às 22h15, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.
Depois de enfrentar o Ituano, o time ganha três dias de preparação para receber o Rentistas, do Uruguai, na quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.
Com isso, o Tricolor deve poupar seus titulares na partida contra o Santo André, visando dar um descanso para os atletas que jogaram em Lima durante a semana e poder entrar com o time mais preparado para enfrentar o Ituano.Para o jogo desta sexta-feira (23), o São Paulo não contará com o atacante Pablo, que sentiu dores nas costas contra o Sporting Cristal e sequer treinou com bola na última quinta-feira (22), fazendo tratamento na parte interna do CT da Barra Funda.
O time, porém, tem a volta de Igor Vinícius e Lucas Perri. A ausência de Igor fez com que Daniel Alves assumisse a vaga de ala titular da equipe, enquanto Perri é o substituto de Tiago Volpi quando o titular precisar de um descanso.