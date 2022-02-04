São Paulo terá dois treinos neste final de semana sem jogos

O São Paulo terá dois dias de treinamentos neste final de semana, em que o time ganhará uma 'folga' do Campeonato Paulista, já que o clássico contra o Palmeiras, que seria disputado neste final de semana, foi adiado devido a ida do Alviverde para o Mundial de Clubes. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

Os jogadores, que ganharam folga nesta sexta-feira, se reapresentam no CT da Barra Funda na manhã de sábado (05), já de olho no Santo André, em jogo que será realizado na próxima quarta-feira (09), às 19h, no Morumbi.

Já no domingo, o time terá um novo treinamento, também na parte da manhã, novamente no CT da Barra Funda. O zagueiro Walce (lesão no joelho), o volante Luan (dores musculares), o meio-campista Patrick (lesão muscular na região posterior da coxa direita) e o atacante Luciano (contratura na panturrilha esquerda), estão no Reffis. Luan e Luciano ainda não atuaram na temporada.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTE FINAL DE SEMANA

Sábado (05/02)Treino - manhãCT da Barra Funda

Domingo (06/02)Treino - manhãCT da Barra Funda