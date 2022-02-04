Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo terá dois treinos neste final de semana sem jogos

Elenco do Tricolor treinará na parte da manhã, tanto no sábado quanto no domingo. Clássico contra o Palmeiras, que seria neste final de semana, foi adiado...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 18:00
O São Paulo terá dois dias de treinamentos neste final de semana, em que o time ganhará uma 'folga' do Campeonato Paulista, já que o clássico contra o Palmeiras, que seria disputado neste final de semana, foi adiado devido a ida do Alviverde para o Mundial de Clubes. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
Os jogadores, que ganharam folga nesta sexta-feira, se reapresentam no CT da Barra Funda na manhã de sábado (05), já de olho no Santo André, em jogo que será realizado na próxima quarta-feira (09), às 19h, no Morumbi.
Já no domingo, o time terá um novo treinamento, também na parte da manhã, novamente no CT da Barra Funda. O zagueiro Walce (lesão no joelho), o volante Luan (dores musculares), o meio-campista Patrick (lesão muscular na região posterior da coxa direita) e o atacante Luciano (contratura na panturrilha esquerda), estão no Reffis. Luan e Luciano ainda não atuaram na temporada.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTE FINAL DE SEMANA
Sábado (05/02)Treino - manhãCT da Barra Funda
Domingo (06/02)Treino - manhãCT da Barra Funda
Crédito: SãoPauloteráfinaldesemanadetreinos(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados