São Paulo terá desfalque de Rigoni; veja o retrospecto sem o atacante

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo não vai poder contar com o atacante Rigoni, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, e será desfalque diante do Fortaleza, na próxima quarta-feira (10), às 21h30, no Castelão. Sem o jogador, o Tricolor apresenta números inconstantes. Foram sete partidas sem o atacante argentino, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Desses jogos, seis foram pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu o Bahia (1 a 0), o Athletico-PR (2 a 1) e o Corinthians (1 a 0), empatou com o Ceará (1 a 1) e perdeu para Fortaleza (1 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 0).

Rigoni também desfalcou o São Paulo na Libertadores, no empate por 1 a 1 contra o Racing-ARG, em jogo válido pela ida das oitavas de final da competição continental.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiDiante do Fortaleza, Rogério Ceni deve escalar o ataque do São Paulo com Luciano e Calleri, que será titular como já adiantado pelo treinador. O Tricolor tentará melhorar o seu desempenho ofensivo. O time marcou somente 23 gols nesse Brasileirão, tendo o segundo pior ataque, na frente apenas do Sport, que anotou 17 tentos.