São Paulo tentará sequência positiva inédita neste Campeonato Brasileiro

O São Paulo vem em recuperação no Campeonato Brasileiro e jogará diante do Sport, nesse domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada da competição, tentando se afastar de vez da luta contra a parte de baixo da tabela. E para isso, o Tricolor precisará conseguir um feito inédito nesta edição. Até o momento, o São Paulo não sabe o que é vencer três partidas consecutivas em 2021 no Campeonato Brasileiro. E essa escrita pode ser quebrada em Recife, já que o time de Hernán Crespo vem de vitórias sobre Athletico-PR (2 a 1), na Arena da Baixada, e Grêmio (2 a 1), no Morumbi.
Depois de ficar nove rodadas sem vencer no começo da competição, o São Paulo conseguiu dois triunfos seguidos diante de Internacional (2 a 1), no Beira-Rio e Bahia (1 a 0), no Morumbi. No entanto, a sequência foi quebrada em derrota para a Fortaleza (0 a 1), no Morumbi.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA > Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloO Tricolor tem um 'trunfo na manga' para conseguir esse objetivo: o clube não perde para o Sport na Ilha do Retiro desde 2001. Desde então, São Paulo e Sport se enfrentaram oito vezes no estádio, com cinco vitórias tricolores e dois empates.