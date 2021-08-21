São Paulo tentará sequência positiva inédita neste Campeonato Brasileiro

O São Paulo vem em recuperação no Campeonato Brasileiro e jogará diante do Sport, nesse domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada da competição, tentando se afastar de vez da luta contra a parte de baixo da tabela. E para isso, o Tricolor precisará conseguir um feito inédito nesta edição. Até o momento, o São Paulo não sabe o que é vencer três partidas consecutivas em 2021 no Campeonato Brasileiro. E essa escrita pode ser quebrada em Recife, já que o time de Hernán Crespo vem de vitórias sobre Athletico-PR (2 a 1), na Arena da Baixada, e Grêmio (2 a 1), no Morumbi.