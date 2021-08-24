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São Paulo tentará quebrar invencibilidade do Fortaleza contra clubes paulistas na temporada

Adversário do Tricolor na Copa do Brasil ainda não perdeu para times paulistas, com cinco jogos, sendo quatro vitórias e um empate. Histórico favorável do São Paulo pode ajudar...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 13:00

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo tentará, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, uma missão que nenhum clube paulista conseguiu nessa temporada contra o Fortaleza: vencer. Até aqui, o Leão cearense está invicto contra os rivais estaduais do Tricolor. Foram cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, o que ajuda o Fortaleza a realizar uma grande temporada até o momento, estando na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos.
A equipe comandada por Juan Vojvoda venceu Corinthians (1 a 0), São Paulo (1 a 0), Red Bull Bragantino (1 a 0) e Palmeiras (3 a 2). O único empate foi diante do Santos (1 a 1). Desses jogos, três foram no Castelão (Corinthians, Red Bull Bragantino e Santos), e dois fora de casa (São Paulo e Palmeiras).
VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOHistórico recente positivo pode ser trunfo do São Paulo Apesar de ter perdido a partida no primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor está com um bom aproveitamento recente contra o Fortaleza. Nas últimas oito partidas, foram quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. Em casa, foram 11 jogos, com oito triunfos do São Paulo, dois empates e um revés.
Além disso, o clube do Morumbi eliminou o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020. Na ocasião, o Tricolor era comandado por Fernando Diniz e Rogério Ceni era o técnico do Leão. Na ida, um duelo emocionante no Castelão, que terminou em empate por 3 a 3. David, Tinga e Gabriel Dias marcaram para o Fortaleza. Brenner, duas vezes, e Luciano para o São Paulo marcaram os gol do São Paulo. Na segunda etapa, os donos da casa tiveram dois jogadores expulsos e estavam vencendo, mas Brenner nos acréscimos, empatou.
Já no Morumbi, mais um duelo emocionante. O São Paulo abriu 2 a 0 com Brenner, e se classificava de forma tranquila. No entanto, o Fortaleza não desistiu e em dez minutos, com gols aos 35 e 46 do segundo tempo, empatou a partida e levou a decisão aos pênaltis. Depois, o Tricolor venceu nas penalidades por 10 a 9.

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