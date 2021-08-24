São Paulo tentará quebrar invencibilidade do Fortaleza contra clubes paulistas na temporada

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tentará, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, uma missão que nenhum clube paulista conseguiu nessa temporada contra o Fortaleza: vencer. Até aqui, o Leão cearense está invicto contra os rivais estaduais do Tricolor. Foram cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, o que ajuda o Fortaleza a realizar uma grande temporada até o momento, estando na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos.

A equipe comandada por Juan Vojvoda venceu Corinthians (1 a 0), São Paulo (1 a 0), Red Bull Bragantino (1 a 0) e Palmeiras (3 a 2). O único empate foi diante do Santos (1 a 1). Desses jogos, três foram no Castelão (Corinthians, Red Bull Bragantino e Santos), e dois fora de casa (São Paulo e Palmeiras).

VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOHistórico recente positivo pode ser trunfo do São Paulo Apesar de ter perdido a partida no primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor está com um bom aproveitamento recente contra o Fortaleza. Nas últimas oito partidas, foram quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. Em casa, foram 11 jogos, com oito triunfos do São Paulo, dois empates e um revés.

Além disso, o clube do Morumbi eliminou o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020. Na ocasião, o Tricolor era comandado por Fernando Diniz e Rogério Ceni era o técnico do Leão. Na ida, um duelo emocionante no Castelão, que terminou em empate por 3 a 3. David, Tinga e Gabriel Dias marcaram para o Fortaleza. Brenner, duas vezes, e Luciano para o São Paulo marcaram os gol do São Paulo. Na segunda etapa, os donos da casa tiveram dois jogadores expulsos e estavam vencendo, mas Brenner nos acréscimos, empatou.