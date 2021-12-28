São Paulo tenta reforçar ataque com Wesley Moraes, que estava na Bélgica

O atacante Wesley Moraes, contratado pelo Aston Villa por 25 milhões de euros em 2019, está na mira do São Paulo para reforçar a equipe na próxima temporada. O jogador de 25 anos estava emprestado ao Club Brugge, da Bélgica, mas rescindiu contrato e está livre para negociar. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'ge'.

O técnico Rogério Ceni acredita que o jogador se encaixaria bem na equipe, e o Tricolor já enviou uma proposta de empréstimo de um ano Aston Villa, com o clube inglês arcando com parte do salário do jogador. Além do São Paulo, o Internacional está na disputa para contar com o atacante na próxima temporada.O atleta é avaliado como boa opção para o clube paulista por não precisar fazer grandes investimentos, mas o clube dificilmente seguirá na briga caso apareça um concorrente disposto a oferecer mais para ter o jogador no elenco.

Wesley Moraes chegou a ser convocado por Tite no fim de 2019 para disputar amistosos da contra Argentina e Coréia do Sul, após ter um bom início de passagem na Premier League. No entanto, uma lesão no joelho sofrida em janeiro de 2020 tirou o jogador de campo por mais de um ano.

Desde que se recuperou, disputou apenas quatro partidas pelo Aston Villa, que optou pelo empréstimo ao Club Brugge para que o brasileiro tivesse mais oportunidades.