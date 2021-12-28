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futebol

São Paulo tenta reforçar ataque com Wesley Moraes, que estava na Bélgica

Atacante de 25 anos estava emprestado ao Club Brugge, mas rescindiu contrato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 07:00

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 07:00

O atacante Wesley Moraes, contratado pelo Aston Villa por 25 milhões de euros em 2019, está na mira do São Paulo para reforçar a equipe na próxima temporada. O jogador de 25 anos estava emprestado ao Club Brugge, da Bélgica, mas rescindiu contrato e está livre para negociar. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'ge'.
O técnico Rogério Ceni acredita que o jogador se encaixaria bem na equipe, e o Tricolor já enviou uma proposta de empréstimo de um ano Aston Villa, com o clube inglês arcando com parte do salário do jogador. Além do São Paulo, o Internacional está na disputa para contar com o atacante na próxima temporada.O atleta é avaliado como boa opção para o clube paulista por não precisar fazer grandes investimentos, mas o clube dificilmente seguirá na briga caso apareça um concorrente disposto a oferecer mais para ter o jogador no elenco.
Wesley Moraes chegou a ser convocado por Tite no fim de 2019 para disputar amistosos da contra Argentina e Coréia do Sul, após ter um bom início de passagem na Premier League. No entanto, uma lesão no joelho sofrida em janeiro de 2020 tirou o jogador de campo por mais de um ano.
Desde que se recuperou, disputou apenas quatro partidas pelo Aston Villa, que optou pelo empréstimo ao Club Brugge para que o brasileiro tivesse mais oportunidades.
Crédito: WesleyMoraesfoi contratadopeloAstonVillapor25milhõesdeeurosem2019(Reprodução/Instagram

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