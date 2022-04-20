Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo tenta evitar sequência negativa inédita nesta temporada

Tricolor ainda não perdeu duas partidas seguidas neste ano...
LanceNet

20 abr 2022 às 08:00

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 08:00

O São Paulo enfrenta o Juventude, nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Alfredo Jaconi, pela terceira fase da Copa do Brasil, buscando evitar uma sequência negativa que ainda não ocorreu nesta temporada. GALERIA Copa do Brasil de volta! Saiba os valores das premiações fase a fase até o título
TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil 2022
Isso porque o Tricolor, em 2022, nunca perdeu duas partidas consecutivas e vem de derrota para o Flamengo, por 3 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Rogério Ceni neste ano, o clube sempre conseguiu vencer ou empatar o outro confronto.
A primeira derrota do São Paulo foi logo no primeiro jogo do ano, contra o Guarani, por 2 a 1, no Campeonato Paulista. No outro jogo, porém, o clube empatou sem gols com o Ituano. Já em duelo válido pela terceira rodada do estadual, nova derrota, desta vez para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, fora de casa. No entanto, na quarta rodada, vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, no Morumbi. Este confronto, inclusive, deu início a arrancada do Tricolor rumo a final do estadual.
Depois, o São Paulo perdeu duas partidas para o Palmeiras. A primeira, ainda pela primeira fase, por 1 a 0, anteceu a vitória sobre o Mirassol, pelo placar de 3 a 0. Mesmo com revés na final do Paulista, por 4 a 0, o Tricolor se reergueu e venceu o Ayacucho, fora de casa, pela Sul-Americana.
VEJA AS DERROTAS DO SÃO PAULO NA TEMPORADA E A PARTIDA SEGUINTEGuarani 2 x 1 São Paulo - 27/01/2022São Paulo 0 x 0 Ituano - 30/01/2022
Red Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo - 03/02/2022São Paulo 1 x 0 Santo André - 09/02/2022
São Paulo 0 x 1 Palmeiras - 10/03/2022Mirassol 0 x 3 São Paulo - 13/03/2022
Palmeiras 4 x 0 São Paulo - 03/04/2022Ayacucho-PER 2 x 3 São Paulo - 07/04/2022
Flamengo 3 x 1 São Paulo - 17/04/2022Juventude x São Paulo - 20/04/2022
Crédito: São Paulo não perdeu dois jogos consecutivos na temporada (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados