São Paulo tenta evitar sequência negativa inédita nesta temporada

O São Paulo enfrenta o Juventude, nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Alfredo Jaconi, pela terceira fase da Copa do Brasil, buscando evitar uma sequência negativa que ainda não ocorreu nesta temporada.
Isso porque o Tricolor, em 2022, nunca perdeu duas partidas consecutivas e vem de derrota para o Flamengo, por 3 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Rogério Ceni neste ano, o clube sempre conseguiu vencer ou empatar o outro confronto.
A primeira derrota do São Paulo foi logo no primeiro jogo do ano, contra o Guarani, por 2 a 1, no Campeonato Paulista. No outro jogo, porém, o clube empatou sem gols com o Ituano. Já em duelo válido pela terceira rodada do estadual, nova derrota, desta vez para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, fora de casa. No entanto, na quarta rodada, vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, no Morumbi. Este confronto, inclusive, deu início a arrancada do Tricolor rumo a final do estadual.
Depois, o São Paulo perdeu duas partidas para o Palmeiras. A primeira, ainda pela primeira fase, por 1 a 0, anteceu a vitória sobre o Mirassol, pelo placar de 3 a 0. Mesmo com revés na final do Paulista, por 4 a 0, o Tricolor se reergueu e venceu o Ayacucho, fora de casa, pela Sul-Americana.
VEJA AS DERROTAS DO SÃO PAULO NA TEMPORADA E A PARTIDA SEGUINTEGuarani 2 x 1 São Paulo - 27/01/2022São Paulo 0 x 0 Ituano - 30/01/2022
Red Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo - 03/02/2022São Paulo 1 x 0 Santo André - 09/02/2022
São Paulo 0 x 1 Palmeiras - 10/03/2022Mirassol 0 x 3 São Paulo - 13/03/2022
Palmeiras 4 x 0 São Paulo - 03/04/2022Ayacucho-PER 2 x 3 São Paulo - 07/04/2022
Flamengo 3 x 1 São Paulo - 17/04/2022Juventude x São Paulo - 20/04/2022