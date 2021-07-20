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São Paulo tenta evitar fato inédito nas oitavas da Libertadores; entenda

Tricolor nunca foi eliminado nas oitavas de final da competição por uma equipe estrangeira. Grêmio, Atlético-MG e Cruzeiro foram algozes do São Paulo nesta fase...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 08:00

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 08:00

Crédito: Marcelo ENDELLI / POOL / AFP
O São Paulo enfrenta o Racing-ARG, nesta terça-feira, às 21h30, em Avellaneda, buscando a classificação para as quartas de final da Taça Libertadores. Além da vaga para a próxima fase, o Tricolor quer evitar um feito inédito na história da competição continental. O clube do Morumbi nunca foi eliminado por uma equipe estrangeira nas oitavas de final da Libertadores. O São Paulo já foi eliminado três vezes nesta fase, mas sempre derrotado por equipes brasileiras.
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GALERIASão Paulo joga a vida na Libertadores contra o Racing: veja os jogos da equipe na Argentina neste século
Em 2007, o São Paulo enfrentou o Grêmio e venceu por 1 a 0 no Morumbi, mas foi derrotado por 2 a 0 em Porto Alegre, dando adeus para a competição. Depois, vieram dois algozes mineiros.
Primeiro, o Atlético-MG em 2013. O Tricolor perdeu por 2 a 1 em casa e por 4 a 1 em Belo Horizonte, com grande atuação do meia Ronaldinho Gaúcho. Naquela ocasião, o Galo venceu a Libertadores.Já em 2015, em duelo contra o Cruzeiro, uma vitória por 1 a 0 para cada lado e derrota nos pênaltis. Esse duelo, inclusive, foi a última partida do ex-goleiro Rogerio Ceni na Libertadores. Ceni converteu sua cobrança de pênalti e ainda defendeu outras duas. No entanto, a atuação do goleiro não foi suficiente para evitar a derrota por 4 a 3.
Com muitos desfalques, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Racing no Morumbi e agora o Tricolor entra em campo precisando vencer ou empatar com mais de dois gols para avançar. Caso haja empate por 1 a 1, a definição irá aos pênaltis. Em caso de um novo 0 a 0, a os argentinos ficarão com a vaga.
ELIMINAÇÕES DO SÃO PAULO NAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES
Libertadores 2007 São Paulo 1 x 0 Grêmio (02/05/2007) - Morumbi Grêmio 2 x 0 São Paulo (09/05/2007) - Estádio Olímpico
Libertadores 2013São Paulo 1 x 2 Atlético-MG (02/05/2013) - Morumbi Atlético-MG 4 x 1 São Paulo (08/05/2013) - Arena Independência
Libertadores 2015 São Paulo 1 x 0 Cruzeiro (06/05/2015) - Morumbi Cruzeiro 1 (4) x (3) 0 São Paulo (13/05/2015) - Mineirão

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