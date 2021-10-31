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futebol

São Paulo tenta afastar 'fantasma' de goleada para o Internacional no Morumbi

Último jogo entre as duas equipes no Morumbi foi marcado por uma goleada de 5 a 1 do Colorado, a pior derrota da história do Tricolor em seu estádio...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo tentará 'dar o troco' e espantar o 'fantasma' contra o Internacional neste domingo (31), às 18h15, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque a última vez que as duas equipes se enfrentaram no estádio, o Colorado goleou por 5 a 1, sendo a pior derrota do Tricolor em sua casa. Naquela ocasião, o time comandado por Fernando Diniz vinha de resultados ruins, com duas derrotas, para Red Bull Bragantino e Santos, e um empate diante do Athletico-PR. A goleada sofrida para o Internacional fez o São Paulo perder a liderança justamente para o Colorado.
O gol solitário do São Paulo naquela noite foi de Luciano, que agora está há sete jogos sem marcar gols. Depois daquela goleada, várias mudanças aconteceram no Tricolor. Diniz foi demitido um jogo depois e Vizolli chegou para colocar o Tricolor na Libertadores. Campanha decepcionante após liderar o Brasileirão com dez pontos de vantagem.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO CAMPEONATO BRASILEIROAgora, o São Paulo busca a vitória para tentar brigar por uma vaga na Libertadores e se afastar de vez da zona de rebaixamento. Nas últimas cinco partidas no Morumbi contra o Internacional, o Tricolor venceu duas empatou uma e perdeu outros dois jogos.
O São Paulo é apenas o 13º melhor mandante da competição, com 20 pontos conquistados. São 14 jogos, com apenas quatro vitórias, oito empates e duas derrotas. O time marcou 12 gols e sofreu 10 no Morumbi neste Brasileirão.
No estádio, o Tricolor venceu Bahia, Grêmio, Atlético-GO e Corinthians, empatou com Fluminense, Chapecoense, Cuiabá, Palmeiras, América-MG, Atlético-MG, Santos e Ceará, e perdeu diante de Red Bull Bragantino e Fortaleza.

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