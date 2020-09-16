São Paulo tem volta de Dani Alves ao gramado e Pablo relacionado

O São Paulo teve duas boas notícias vindas do departamento médico nesta quarta-feira: Daniel Alves avançou na recuperação da cirurgia que fez no antebraço direito e iniciou a preparação física no gramado, enquanto Pablo, recuperado de lesão muscular no tronco, foi liberado para jogar após treinar pelo terceiro dia consecutivo e está relacionado para o jogo contra o River.

O Tricolor retoma sua caminhada na Libertadores contra os argentinos nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi. Além de Daniel Alves, que ainda não está apto, Fernando Diniz não pode contar com Liziero, Walce e Rojas (machucados) e Luciano (suspenso por briga no GreNal, quando defendia o Grêmio). Pablo se machucou há 13 dias, durante a partida contra o Atlético-MG, no Mineirão, e o discurso inicialmente era de pessimismo quanto à utilização dele neste retorno à competição sul-americana. Nesta semana, porém, o camisa 9 respondeu bem a todos os treinos que fez. O provável São Paulo tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes e Igor Gomes; Gabriel Sara, Vitor Bueno e Pablo.