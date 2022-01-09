futebol

São Paulo tem um time inteiro de saídas neste janela de transferências

Tricolor viu 11 jogadores deixarem a equipe, com saídas em todos os setores...
09 jan 2022 às 14:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 14:00

Além da chegada de jogadores, a janela de transferências do São Paulo também tem muitas saídas de atletas. Até o momento, 11 peças que estavam no elenco saíram da equipe, ou seja, um time inteiro deixou o Tricolor. São saídas em todos os setores. No gol, Lucas Perri foi emprestado ao Náutico, enquanto Denis Junior rescindiu e acertou contrato definitivo com o Bahia, onde estava atuando emprestado pelo São Paulo.
Na defesa, três jogadores não jogarão no São Paulo em 2022. A começar pelo lateral-direito Orejuela, que foi emprestado para o Grêmio. Outro que foi para o Imortal é o zagueiro Bruno Alves, que assinou empréstimo até junho de 2023. Para fechar a saída no setor, o zagueiro Rodrigo Freitas, revelado no clube, não renovou seu contrato e está livre no mercado.O meio-campo foi o setor que mais teve jogadores saindo. Fora quatro saídas. Shaylon rescindiu seu contrato ainda na temporada passada. O volante William não teve seu vínculo renovado e também deixou o clube. Já Benítez, que estava emprestado pelo Independiente-ARG, não foi comprado pelo Tricolor e acertou com o Grêmio. A última saída foi a de Liziero, emprestado para o Internacional.
Já no ataque, dois atletas deixaram o São Paulo: o atacante paraguaio Galeano, que não foi comprado, já que estava emprestado pelo Rúbio Ñú-PAR e o equatoriano Rojas, que rescindiu seu contrato.
SAÍDAS DO SÃO PAULO NESTA JANELA ​Lucas Perri - goleiroDenis Junior - goleiroOrejuela - lateral-direitoBruno Alves - zagueiro Rodrigo Freitas - zagueiroWilliam - volanteLiziero - volanteBenítez - meia ​Shaylon - meia Rojas - atacante Galeano - atacante
