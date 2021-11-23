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São Paulo tem última dia de preparação antes de iniciar sequência de confrontos diretos no Brasileirão

Na reta final do Campeonato Brasileiro, Tricolor encara cinco equipes que ainda têm chances de cair para a Série B, tendo três jogos no Morumbi e dois como visitante...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 07:00

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 07:00

Nesta terça-feira (23), o São Paulo tem seu último dia de preparação antes de iniciar uma sequência de jogos importantes para decidir sua permanência na Série A do Brasileirão. A partir de quarta-feira (24), o Tricolor encara uma maratona de cinco jogos contra times que ainda lutam contra o rebaixamento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​Atualmente na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta, nesta quarta-feira (24), o 13º colocado, o Athletico-PR, no Morumbi. As duas equipes estão empatadas em pontos na tabela, ambas com 41, mas o Furacão está na frente pelo maior número de vitórias conquistadas.
Na sequência, o Tricolor segue jogando em casa, onde enfrenta o Sport, no sábado (27). O time do Recife é o atual 19º colocado, com 33 pontos. Caso conquiste quatro pontos nessas duas primeiras partidas no Morumbi, o São Paulo chegará a 45 pontos, vistos como suficientes para evitar o rebaixamento.
Após dois jogos no Morumbi, o São Paulo volta a jogar fora de casa no dia 2 de dezembro, quando enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time gaúcho está em 18º lugar, mas se vê subindo de aproveitamento e pode ser um adversário difícil.
Em seu retorno ao Morumbi, na penúltima rodada do campeonato, o Tricolor recebe o Juventude, no dia seis de dezembro. A partida pode ser uma das mais determinantes para a luta contra o Z4, pois apenas dois pontos separam o São Paulo da equipe gaúcha, que ocupa a 16ª posição da tabela atualmente.O São Paulo encerra o Campeonato Brasileiro fora de casa, no dia 9 de dezembro, diante do América-MG. Embora não seja um candidato ao rebaixamento, o Coelho possui, atualmente, 1% de chance de cair, segundo o matemático Tristão Garcia.
Precisando de bons resultados nesta reta final, Rogério Ceni faz seus últimos ajustes na equipe nesta terça-feira (23). Nos últimos treinos, o técnico trabalhou aspectos táticos, como contra-ataques e, inclusive, atividades com campo reduzido.
Crédito: SãoPaulotemsequênciadeconfrontosdiretosnaretafinaldoBrasileirão(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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