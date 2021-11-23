São Paulo tem última dia de preparação antes de iniciar sequência de confrontos diretos no Brasileirão

Nesta terça-feira (23), o São Paulo tem seu último dia de preparação antes de iniciar uma sequência de jogos importantes para decidir sua permanência na Série A do Brasileirão. A partir de quarta-feira (24), o Tricolor encara uma maratona de cinco jogos contra times que ainda lutam contra o rebaixamento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​Atualmente na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta, nesta quarta-feira (24), o 13º colocado, o Athletico-PR, no Morumbi. As duas equipes estão empatadas em pontos na tabela, ambas com 41, mas o Furacão está na frente pelo maior número de vitórias conquistadas.

Na sequência, o Tricolor segue jogando em casa, onde enfrenta o Sport, no sábado (27). O time do Recife é o atual 19º colocado, com 33 pontos. Caso conquiste quatro pontos nessas duas primeiras partidas no Morumbi, o São Paulo chegará a 45 pontos, vistos como suficientes para evitar o rebaixamento.

Após dois jogos no Morumbi, o São Paulo volta a jogar fora de casa no dia 2 de dezembro, quando enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time gaúcho está em 18º lugar, mas se vê subindo de aproveitamento e pode ser um adversário difícil.

Em seu retorno ao Morumbi, na penúltima rodada do campeonato, o Tricolor recebe o Juventude, no dia seis de dezembro. A partida pode ser uma das mais determinantes para a luta contra o Z4, pois apenas dois pontos separam o São Paulo da equipe gaúcha, que ocupa a 16ª posição da tabela atualmente.O São Paulo encerra o Campeonato Brasileiro fora de casa, no dia 9 de dezembro, diante do América-MG. Embora não seja um candidato ao rebaixamento, o Coelho possui, atualmente, 1% de chance de cair, segundo o matemático Tristão Garcia.

Precisando de bons resultados nesta reta final, Rogério Ceni faz seus últimos ajustes na equipe nesta terça-feira (23). Nos últimos treinos, o técnico trabalhou aspectos táticos, como contra-ataques e, inclusive, atividades com campo reduzido.