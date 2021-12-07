São Paulo tem trio de jogadores suspensos para a última rodada do Campeonato Brasileiro

O São Paulo não poderá contar com Arboleda, Liziero e Luciano para a partida contra o América-MG, na próxima quinta-feira (06), às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O trio recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O caso mais curioso foi o de Luciano, que recebeu a advertência ainda aos 20 segundos de jogo após um carrinho no meio-campo. Outro que recebeu a advertência no primeiro tempo foi Arboleda, aos 30 minutos.