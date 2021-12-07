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São Paulo tem trio de jogadores suspensos para a última rodada do Campeonato Brasileiro

Arboleda, Liziero e Luciano receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o América-MG, na última rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 21:17

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 21:17

O São Paulo não poderá contar com Arboleda, Liziero e Luciano para a partida contra o América-MG, na próxima quinta-feira (06), às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O trio recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O caso mais curioso foi o de Luciano, que recebeu a advertência ainda aos 20 segundos de jogo após um carrinho no meio-campo. Outro que recebeu a advertência no primeiro tempo foi Arboleda, aos 30 minutos.
Já Liziero tomou o amarelo na segunda etapa. Inclusive, o camisa 14 foi substituído e recebeu vaias da torcida presente no Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo se despede da temporada contra o América-MG, na próxima quinta-feira (06), às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
Crédito: ArboledaéumdossuspensosdoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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