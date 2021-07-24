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São Paulo tem trio de jogadores pendurados diante do Flamengo; próximo jogo será contra o Palmeiras

Volante Liziero, lateral-esquerdo Welington e meia Benítez estarão suspensos para o Choque-Rei caso recebem cartão amarelo no duelo diante do Rubro-Negro...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 16:30
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo tem que tomar cuidado com os cartões amarelos contra o Flamengo, neste domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque três jogadores da equipe estão pendurados e podem perder o clássico contra o Palmeiras. São eles: o lateral-esquerdo Welington, o volante Liziero e o meia Benítez. Os dois primeiros serão titulares, enquanto o argentino deve ser opção no banco de reservas, evitando um desgaste físico.
Welington está pendurado desde o empate por 2 a 2 contra o Ceará, pela sétima rodada, assim como o meia Benítez. Liziero vem com dois cartões desde o empate sem gols contra o Corinthians, na oitava rodada. Portanto, o trio deve ter cuidado redobrado, principalmente com o próximo jogo sendo um Choque-Rei.
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> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A suspensão já irá tirar um jogador importante para a partida contra o Flamengo. O zagueiro Léo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e é desfalque. Bruno Alves será titular ao lado de Miranda e Arboleda contra o Rubro-Negro.
O São Paulo é apenas o 16º colocado do Brasileirão, com 11 pontos conquistados em 12 jogos. Até o momento, foram duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O time vem de derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, no Morumbi.

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