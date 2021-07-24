São Paulo tem trio de jogadores pendurados diante do Flamengo; próximo jogo será contra o Palmeiras

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo tem que tomar cuidado com os cartões amarelos contra o Flamengo, neste domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque três jogadores da equipe estão pendurados e podem perder o clássico contra o Palmeiras. São eles: o lateral-esquerdo Welington, o volante Liziero e o meia Benítez. Os dois primeiros serão titulares, enquanto o argentino deve ser opção no banco de reservas, evitando um desgaste físico.

Welington está pendurado desde o empate por 2 a 2 contra o Ceará, pela sétima rodada, assim como o meia Benítez. Liziero vem com dois cartões desde o empate sem gols contra o Corinthians, na oitava rodada. Portanto, o trio deve ter cuidado redobrado, principalmente com o próximo jogo sendo um Choque-Rei.

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> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A suspensão já irá tirar um jogador importante para a partida contra o Flamengo. O zagueiro Léo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e é desfalque. Bruno Alves será titular ao lado de Miranda e Arboleda contra o Rubro-Negro.