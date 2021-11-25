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São Paulo tem terceira pior média de gols entre as Séries A e B do Campeonato Brasileiro

De acordo com o Footstats, Tricolor tem somente 0,76 gols de média, perdendo apenas para Sport e Brasil de Pelotas, que possuem média de 0,62 gols por partida...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 07:00

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 07:00

O ataque do São Paulo definitivamente não vem bem no Campeonato Brasileiro. A equipe passou mais uma partida sem marcar, no empate sem gols contra o Athletico-PR, no Morumbi, pela competição nacional. O desempenho ruim do setor ofensivo é mostrado nas estatísticas. De acordo com o 'Footstats', o São Paulo tem a terceira pior média de gols das quarenta equipes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor possui uma média de 0,76 gols por jogo no Brasileirão, na frente apenas de Sport e Brasil de Pelotas, ambos com 0,62.
Na Série A, as cinco piores médias tem: Sport (0,62), São Paulo (0,76), Atlético-GO (0,76), Chapecoense (0,79) e Santos (0,88). Já na Série B, essa estatística negativa é liderada pelo Brasil de Pelotas (0,62), seguido por Londrina (0,76), Vitória (0,84), Remo (0,84) e Operário (0,89). 
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Além disso, o setor ofensivo peca na criação das jogadas. De acordo com o 'Footstats', o São Paulo é o segundo time em três estatísticas: mais finalizações para fazer um gol (14,4), mais passes para marcar (639,9) e mais passes para finalizar uma vez (44,3).
- Teve duas defesas do goleiro, o zagueiro tirou uma bola do Rigoni. Teve vários tipos de finalizações, fora cruzamentos... Dominamos o jogo, criamos oportunidades, entregamos o melhor que podíamos, mas não conseguimos ter felicidade em fazer o gol, seja por falta de tranquilidade, vários fatores - disse o técnico Rogério Ceni após a partida contra o Athletico-PR.
MÉDIAS DE GOLS NAS SÉRIES A E B
SÉRIE A ​Sport (0,62)São Paulo (0,76) Atlético-GO (0,76)Chapecoense (0,79)Santos (0,88)​SÉRIE BBrasil de Pelotas (0,62)Londrina (0,76)Vitória (0,84)Remo (0,84)Operário (0,89)
Crédito: AtaquedoSãoPaulodeixaadesejarnesseCampeonatoBrasileiro(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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