São Paulo tem terceira pior média de gols entre as Séries A e B do Campeonato Brasileiro

O ataque do São Paulo definitivamente não vem bem no Campeonato Brasileiro. A equipe passou mais uma partida sem marcar, no empate sem gols contra o Athletico-PR, no Morumbi, pela competição nacional. O desempenho ruim do setor ofensivo é mostrado nas estatísticas. De acordo com o 'Footstats', o São Paulo tem a terceira pior média de gols das quarenta equipes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor possui uma média de 0,76 gols por jogo no Brasileirão, na frente apenas de Sport e Brasil de Pelotas, ambos com 0,62.

Na Série A, as cinco piores médias tem: Sport (0,62), São Paulo (0,76), Atlético-GO (0,76), Chapecoense (0,79) e Santos (0,88). Já na Série B, essa estatística negativa é liderada pelo Brasil de Pelotas (0,62), seguido por Londrina (0,76), Vitória (0,84), Remo (0,84) e Operário (0,89).

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Além disso, o setor ofensivo peca na criação das jogadas. De acordo com o 'Footstats', o São Paulo é o segundo time em três estatísticas: mais finalizações para fazer um gol (14,4), mais passes para marcar (639,9) e mais passes para finalizar uma vez (44,3).

- Teve duas defesas do goleiro, o zagueiro tirou uma bola do Rigoni. Teve vários tipos de finalizações, fora cruzamentos... Dominamos o jogo, criamos oportunidades, entregamos o melhor que podíamos, mas não conseguimos ter felicidade em fazer o gol, seja por falta de tranquilidade, vários fatores - disse o técnico Rogério Ceni após a partida contra o Athletico-PR.

MÉDIAS DE GOLS NAS SÉRIES A E B

SÉRIE A ​Sport (0,62)São Paulo (0,76) Atlético-GO (0,76)Chapecoense (0,79)Santos (0,88)​SÉRIE BBrasil de Pelotas (0,62)Londrina (0,76)Vitória (0,84)Remo (0,84)Operário (0,89)