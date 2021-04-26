Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo tem sua maior sequência de vitórias nos últimos nove anos

O Tricolor Paulista não ganhava sete partidas consecutivas desde o início de 2012...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
Após vencer o Ituano por 3 a 0, neste domingo (25), o São Paulo atingiu uma marca significante que premiou a fase atual do time. O Tricolor venceu sete partidas consecutivas, o que não fazia desde o início de 2012, quando a equipe chegou a 11 jogos seguidos com vitória, recorde do clube.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
As sete vitórias consecutivas do São Paulo nesta temporada foram contra: São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal, do Peru, Santo André e Ituano.
A última vez que o Tricolor venceu sete partidas seguidas foi em 2012, quandoa equipe emplacou uma sequência de 11 vitórias. Este mesmo número já havia sido alcançado duas vezes pelo clube, em 1943 e em 1982.
Nas duas primeiras oportunidades, o Tricolor perdeu a sequência para rivais. Em 1943, empatou com o Palmeiras na decisão do Paulista e, em 1982, também em uma decisão de Paulistão, perdeu para Corinthians.
Em 2012, a 12ª vitória esteve mais próxima, pois o time tinha pela frente um adversário mais fraco, o Linense. Jogando fora de casa, porém, São Paulo perdeu e deu adeus à possibilidade do recorde.Em 2021, o Tricolor pode, ainda, prolongar sua boa sequência, mas tem dois grandes confrontos pela frente, contra o Rentistas, do Uruguai, e contra o Corinthians.
A equipe volta aos gramados na quinta-feira (29), para enfrentar o Rentistas, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 21h, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados