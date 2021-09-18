São Paulo tem seu pior desempenho nas primeiras 19 rodadas desde o Campeonato Brasileiro de 2017

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

No último domingo (12), o São Paulo disputou sua 19ª partida no Campeonato Brasileiro de 2021. Embora não tenha jogado todas as partidas do primeiro turno, o Tricolor já disputou metade das partidas que tem na competição e, até o momento, o desempenho não é nada satisfatório.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Após ter seu pior início de Brasileirão na história, conquistando sua primeira vitória apenas na 10ª rodada, o Tricolor engatou uma recuperação discreta na segunda metade do primeiro turno, chegando a flertar com a parte de cima da tabela e viver um sonho nada distante de alcançar o G6.

Com a derrota para o Fluminense, o time voltou a se complicar. Apenas um ponto à frente do América-MG, primeiro colocado na zona de rebaixamento, o time precisa somar pontos para se afastar do Z4.

O Tricolor, porém, não disputou uma partida do primeiro turno, jogando a 20ª rodada antes de disputar a 19ª. Assim, é possível dizer que o São Paulo já 'terminou' o turno devido aos 19 jogos disputados, mas não por ter enfrentado todos os times do campeonato.

A rodada atrasada do São Paulo é crucial, sendo o confronto direto com o América-MG, principal ameaça para o time do Morumbi na parte de baixo da tabela, podendo complicar o time paulista.O rendimento do São Paulo após as primeiras 19 rodadas disputadas, ou seja, o 'fim do primeiro turno', é o pior desde 2017, ano em que o Tricolor flertou com o rebaixamento, embora tenha se recuperado no segundo turno.

Confira o desempenho da equipe após 19 rodadas desde então:2017 - 19 pontos conquistados (17º colocado)2018 - 41 pontos conquistados (líder)2019 - 35 pontos conquistados (sexto colocado)2020 - 37 pontos conquistados (terceiro colocado)2021 - 22 pontos conquistados (16º colocado)