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São Paulo tem seu melhor início no Brasileirão dos últimos cinco anos

Em 2º lugar no Brasileirão e com 72% de aproveitamento dos pontos disputados, Tricolor de Fernando Diniz reedita bom início da temporada 2015. Bastidores seguem instáveis...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 07:56

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 07:56
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena
O São Paulo comandado por Fernando Diniz tem seu melhor início no Campeonato Brasileiro dos últimos cinco anos. Depois de vencer o Corinthians, por 2 a 1, no último domingo, e alcançar a vice-liderança do torneio nacional, o Tricolor igualou a campanha do time de 2015 após seis rodadas. Ao todo, são quatro vitórias e 72% de aproveitamento.
O atual momento é um tanto quanto curioso. Isto porque, apesar dos bons números e da perseguição ao Internacional na tabela de classificação, o momento do clube ainda é instável. No último domingo, por exemplo, torcedores organizados estenderam faixas em frente ao Morumbi pedindo as saídas de Fernando Diniz, Raí e Alexandre Pássaro.
Mesmo assim, a equipe está dando resposta dentro de campo. O até então desacreditado São Paulo emendou uma sequência de três vitórias seguidas (Sport, Athletico-PR e Corinthians) e subiu na tabela. O momento é tão positivo que Diniz chegou a colocar o Tricolor como candidato ao título do Campeonato Brasileiro.A última vez que o São Paulo registrou uma campanha de 72% de aproveitamento nas primeiras seis rodadas aconteceu em 2015. Naquela temporada, embora a equipe não tenha sido campeã, chegou a flertar com possibilidade de título no Paulistão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. No Brasileirão, terminou na quarta colocação.
Ainda é muito cedo para fazer previsões sobre o futuro do São Paulo ao longo desta edição do principal campeonato do país. De qualquer forma, a equipe começa bem e está apenas dois pontos do Internacional.
Na próxima quinta, às 20h, o Tricolor se coloca à prova novamente. Em Belo Horizonte, o time de Fernando Diniz mede forças contra o Atlético-MG de Jorge Sampaoli - outro candidato ao título nesta temporada. Desafio de peso para o embalado São Paulo.

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