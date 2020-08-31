São Paulo tem seu melhor início no Brasileirão dos últimos cinco anos

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena

O São Paulo comandado por Fernando Diniz tem seu melhor início no Campeonato Brasileiro dos últimos cinco anos. Depois de vencer o Corinthians, por 2 a 1, no último domingo, e alcançar a vice-liderança do torneio nacional, o Tricolor igualou a campanha do time de 2015 após seis rodadas. Ao todo, são quatro vitórias e 72% de aproveitamento.

O atual momento é um tanto quanto curioso. Isto porque, apesar dos bons números e da perseguição ao Internacional na tabela de classificação, o momento do clube ainda é instável. No último domingo, por exemplo, torcedores organizados estenderam faixas em frente ao Morumbi pedindo as saídas de Fernando Diniz, Raí e Alexandre Pássaro.

Mesmo assim, a equipe está dando resposta dentro de campo. O até então desacreditado São Paulo emendou uma sequência de três vitórias seguidas (Sport, Athletico-PR e Corinthians) e subiu na tabela. O momento é tão positivo que Diniz chegou a colocar o Tricolor como candidato ao título do Campeonato Brasileiro.A última vez que o São Paulo registrou uma campanha de 72% de aproveitamento nas primeiras seis rodadas aconteceu em 2015. Naquela temporada, embora a equipe não tenha sido campeã, chegou a flertar com possibilidade de título no Paulistão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. No Brasileirão, terminou na quarta colocação.

Ainda é muito cedo para fazer previsões sobre o futuro do São Paulo ao longo desta edição do principal campeonato do país. De qualquer forma, a equipe começa bem e está apenas dois pontos do Internacional.