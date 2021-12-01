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São Paulo tem sete pendurados em jogo contra Grêmio que correm risco de ficar fora de partida no Morumbi

Arboleda, Benítez, Calleri, Gabriel, Liziero, Marquinhos e Reinaldo estão com dois cartões amarelos e o time encara o Juventude, na segunda-feira, no adeus à torcida no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 15:58

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 15:58

Na luta para livrar de vez o risco de rebaixamento à Série B na partida desta quinta-feira, às 20h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, o São Paulo vai para este confronto com sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos. São eles: Arboleda, Benítez, Calleri, Gabriel, Liziero, Marquinhos e Reinaldo, que correm o risco de ficar fora do confronto da próxima segunda, às 19h, no Morumbi, no adeus à torcida na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
Dos sete pendurados, porém, apenas três (Arboleda, Reinaldo e Calleri) são prováveis titulares no duelo desta quinta-feira na capital gaúcha, que será válido ainda pela 35ª rodada do Brasileirão. No último sábado, em partida da 36ª jornada da competição, o Tricolor venceu o Sport por 2 a 0, no Morumbi.
Benítez, que briga por uma vaga na equipe com Vitor Bueno, tem chance de se tornar um quarto pendurado em campo na formação titular que será escalada pelo técnico Rogério Ceni. O provável time para o confronto na Arena do Grêmio conta com Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno (Benítez); Rigoni e Calleri.O atacante Luciano e o meio-campista Gabriel também estão pendurados com dois cartões amarelos, mas seguem em recuperação de lesões e voltarão a desfalcar o Tricolor, que ocupa a 12ª posição do Brasileirão, com 45 pontos, quatro à frente do Bahia, 17º colocado, encabeçando a zona de rebaixamento.
Após encarar o Grêmio nesta quinta-feira e receber o Juventude no Morumbi na segunda, o time são-paulino fechará a sua campanha no dia 9 de dezembro, contra o América-MG, às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.
Crédito: RogérioCeniduranteúltimotreinodoSãoPauloparaojogocontraGrêmio(Foto:Reprodução/Facebook/saopaulofc

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