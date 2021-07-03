São Paulo tem sete jogadores que não podem mais mudar de clube no Brasileirão; veja a lista

Crédito: Rubens Chiri

O São Paulo tem sete jogadores no elenco que não podem mais se transferir para outro clube que também está na disputa do Campeonato Brasileiro. Fazem parte da lista o goleiro Thiago Volpi, os zagueiros Bruno Alves e Léo, o lateral-esquerdo Reinaldo, o volante Liziero, o meia Rigoni e o atacante Eder.

Você decide! Daniel Alves deve jogar como meio-campista ou como lateral no São Paulo?

Todos esses já disputaram sete partidas ou mais pelo Tricolor nesta edição do Brasileirão e portanto, não podem mais jogar por outro clube na competição.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Dentre os que estão na lista, Volpi foi o jogador que mais despertou interesse de clubes, mas do mercado exterior. No último mês, equipes mexicanas estiveram de olho no arqueiro, mas não houve propostas oficiais, muito menos uma negociação.

Léo e Reinaldo renovaram recentemente seus contratos com o São Paulo. O primeiro acertou a renovação até 2024 na última semana, enquanto o camisa seis acertou a prorrogação até o final de 2022 no último mês. Entre a dupla mais ofensiva, Rigoni e Eder, ambos chegaram nessa temporada ao clube do Morumbi e não sairão tão brevemente. O meia tem contrato até 2024, enquanto o atacante ítalo-brasileiro assinou acordo até dezembro de 2022.

Fechando a lista, Bruno Alves e Liziero têm contratos mais longos. O zagueiro até junho de 2023, enquanto o volante está com vínculo com duração até 2024.

JOGADORES DO SÃO PAULO QUE NÃO PODEM MAIS SE TRANSFERIR PARA OUTRO CLUBE DO BRASILEIRÃO