São Paulo tem sequência negativa em jogos fora de casa nesta temporada

Prestes a enfrentar uma sequência de três partidas fora de casa, São Paulo não apresentou um histórico bom como visitante nesta temporada. GALERIA> ATUAÇÕES: São Paulo é dominado pelo Flamengo e apenas Calleri se salvaEm dez partidas disputadas fora de casa até o momento, venceu cinco, perdeu quatro e empatou uma. Já no Morumbi, a situação é bem mais confortável. Foram nove vitórias, dois empates e somente uma derrota.

Ainda no Campeonato Paulista, o São Paulo foi derrotado nas duas primeiras partidas que disputou fora de casa, contra o Guarani e o Red Bull Bragantino. Contra a Ponte Preta, portanto, conseguiu garantir a vitória, assim como no duelo contra o Santos, na Vila Belmiro.

Na primeira fase da Copa do Brasil, contra o Campinense, seguiu no empate em 0 a 0. Após esse jogo, engrenou em uma sequência de duas vitórias, contra o Água Santa e o Mirassol.TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022Porém, nas duas partidas mais recentes como visitante contra equipes brasileiras, a situação não foi boa para o São Paulo. A equipe de Rogério Ceni deixou escapar o título do Paulistão 2022 após ser derrotada pelo Palmeiras no Allianz Parque, por 4 a 0. Embora tenha vencido o Ayacucho, no Peru, na estreia da Copa Sul-Americana, o Tricolor perdeu para o Flamengo no Maracanã, no último domingo (17), por 3 a 1.Após a partida contra o Flamengo, o goleiro Jandrei falou sobre a necessidade da equipe de se adaptar aos jogos disputados fora de casa, visto que uma sequência de três partidas vem pela frente.

- A gente vem trabalhando durante a semana para jogar fora de casa da mesma forma que jogamos em casa. Temos que nos adaptar ao campo rapidamente. Mas temos que trabalhar, fazer isso o mais rápido possível, para que a gente consiga fazer grandes jogos fora de casa e pontuar também fora - disse o goleiro.Em números, o aproveitamento do São Paulo no Morumbi foi de 80,6%, em comparação, fora de casa beira os 53%. Com o calendário de jogos nos próximos dias, o Tricolor busca um equilíbrio em partidas onde não é o mandante.Pela frente, o Tricolor paulista enfrentará o Juventude em Caxias do Sul, Red Bull Bragantino, na cidade de Bragança Paulista e o Jorge Wilstermann, na Bolívia.O São Paulo volta a campo contra o Juventude, na próxima quarta-feira (20), às 19h30, no estádio Alfredo Jaconi. A partida será válida pela terceira fase da Copa do Brasil.