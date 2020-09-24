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futebol

São Paulo tem sequência dura com Inter e River Plate pela frente

Dois próximos jogos do Tricolor na temporada, um pelo Brasileirão e outro pela Libertadores, podem ser decisivos para o futuro do clube nesta temporada...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / São Paulo
Os próximos seis dias podem ser decisivos para o São Paulo nesta temporada. Pressionado e brigando pela sua sobrevivência na Copa Libertadores, o Tricolor tem dois jogos complicados pela frente. No sábado, a equipe comandada por Fernando Diniz vai até o Rio Grande do Sul encarar o Internacional. Na quarta, a viagem é para Buenos Aires, onde mede forças com o River Plate.
Este é o pior momento do clube na temporada e certamente o de maior pressão para a comissão técnica. Por isso, foco total em estudar os adversários e conquistar os pontos fora de casa. Nesta quinta, o elenco faz o primeiro treino no CT da Barra Funda após a derrota para a LDU, na última terça, e tenta virar a chave para alcançar seus objetivos.
TABELAS>A situação do São Paulo na Copa Libertadores >A situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro
No sábado, o desafio é contra o Internacional - vice-líder do Brasileirão. O São Paulo é o terceiro colocado e, em caso de derrota para o Colorado, a briga pela ponta da tabela seria dificultada. Mais do que isso, a cobrança em cima do clube do Morumbi explodiria justamente restando quatro dias para o jogo que pode decidir a vida da equipe na Copa Libertadores.Sendo assim, a possibilidade do técnico Fernando Diniz vetar algum jogador é mínima. O lateral Daniel Alves, que se recupera de cirurgia no antebraço direito, não deve ser relacionado. Entretanto, o atacante Luciano - impossibilitado de jogar contra o River Plate por conta de uma suspensão imposta pela Conmebol - volta ao time titular.
Já na quarta, a situação é de vida ou morte para o Tricolor do Morumbi. No Monumental de Nuñez, o São Paulo precisa vencer o River Plate para se manter vivo na Copa Libertadores. Um empate na Argentina não eliminaria matematicamente a equipe, mas seria necessário tirar uma desvantagem de 11 gols de saldo em relação ao River na última rodada.
O planejamento do clube, a estabilidade no CT da Barra Funda e até mesmo a manutenção no cargo do técnico Fernando Diniz estão em jogo nesta semana. A diretoria mantém o discurso de que não deve fazer mudanças expressivas, mas os resultados destes dois próximos jogos podem definir muita coisa no São Paulo nesta reta final de 2020.

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