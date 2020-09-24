São Paulo tem sequência dura com Inter e River Plate pela frente

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo

Os próximos seis dias podem ser decisivos para o São Paulo nesta temporada. Pressionado e brigando pela sua sobrevivência na Copa Libertadores, o Tricolor tem dois jogos complicados pela frente. No sábado, a equipe comandada por Fernando Diniz vai até o Rio Grande do Sul encarar o Internacional. Na quarta, a viagem é para Buenos Aires, onde mede forças com o River Plate.

Este é o pior momento do clube na temporada e certamente o de maior pressão para a comissão técnica. Por isso, foco total em estudar os adversários e conquistar os pontos fora de casa. Nesta quinta, o elenco faz o primeiro treino no CT da Barra Funda após a derrota para a LDU, na última terça, e tenta virar a chave para alcançar seus objetivos.

TABELAS>A situação do São Paulo na Copa Libertadores >A situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro

No sábado, o desafio é contra o Internacional - vice-líder do Brasileirão. O São Paulo é o terceiro colocado e, em caso de derrota para o Colorado, a briga pela ponta da tabela seria dificultada. Mais do que isso, a cobrança em cima do clube do Morumbi explodiria justamente restando quatro dias para o jogo que pode decidir a vida da equipe na Copa Libertadores.Sendo assim, a possibilidade do técnico Fernando Diniz vetar algum jogador é mínima. O lateral Daniel Alves, que se recupera de cirurgia no antebraço direito, não deve ser relacionado. Entretanto, o atacante Luciano - impossibilitado de jogar contra o River Plate por conta de uma suspensão imposta pela Conmebol - volta ao time titular.

Já na quarta, a situação é de vida ou morte para o Tricolor do Morumbi. No Monumental de Nuñez, o São Paulo precisa vencer o River Plate para se manter vivo na Copa Libertadores. Um empate na Argentina não eliminaria matematicamente a equipe, mas seria necessário tirar uma desvantagem de 11 gols de saldo em relação ao River na última rodada.