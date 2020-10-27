São Paulo tem sequência decisiva pela frente na Sula e Brasileirão

Crédito: Diniz vive um de seus melhores momentos no São Paulo (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo do técnico Fernando Diniz enfim vive um bom momento na temporada pós-paralisação. Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e brigando pelas primeiras posições na tabela do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem pela frente uma sequência de quatro partidas decisivas para suas ambições em 2020.

Nas duas próximas quartas-feiras, a equipe do Morumbi mede forças com o Lanús pela Copa Sul-Americana. O São Paulo está na segunda fase do torneio continental e tem o clube argentino pelo seu caminho. A primeira partida, já nesta semana, será disputada fora de casa. Sete dias depois, o Tricolor decide a vaga para as oitavas de final em seu estádio.

Eliminado da Copa Libertadores ainda na fase de grupos, o São Paulo foi direto para a Copa Sul-Americana pelo regulamento da Conmebol. Das 32 equipes participantes, o Tricolor - assim como o próprio Lanús - é um dos poucos clubes já venceram a competição no passado. Por isso e também pela força de seu elenco é apontado como um dos favoritos ao título.Pelo Brasileirão, o São Paulo também vê a possibilidade de crescimento. O clube é o quinto colocado, com 27 pontos ganhos, mas tem três jogos a menos do que seus adversários. No próximo domingo, fora de casa, o Tricolor encara o embalado Flamengo (vice-líder) na briga pelas primeiras posições na tabela de classificação.