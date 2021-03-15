São Paulo tem semana livre de jogos, ao contrário dos três rivais; clube espera determinação sobre estadual

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo tem a segunda semana seguida livre para treinamentos na temporada. Depois da derrota para o Novorizontino, por 2 a 1, fora de casa, a primeira no estadual, os jogadores tiveram folga no último domingo e nesta segunda-feira, algo já programado pela comissão técnica de Hernán Crespo.

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A princípio, o clube seguirá com a rotina normal de treinamentos nesta semana. O Tricolor espera as definições da reunião da Federação Paulista com o Ministério Público, para saber se irá modificar a programação dependendo dos rumos que o Campeonato Paulista tomar.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Vale ressaltar que o São Paulo é a única equipe dos quatro grandes paulistas que não joga no meio da semana, o que pode ajudar na recuperação física dos atletas e também em um maior entrosamento com o estilo de jogo do técnico Hernán Crespo, que vem mostrando bons resultados no começo da temporada. O Santos enfrenta o Deportivo Lara, na Venezuela, terça-feira, pela Libertadores, o Corinthians joga diante do Salgueiro, na quarta, na Copa do Brasil, e o Palmeiras, próximo adversário do Tricolor, duela diante do São Bento, em Minas Gerais, pelo jogo atrasado do Campeonato Paulista, também na quarta-feira.