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São Paulo tem semana livre de jogos, ao contrário dos três rivais; clube espera determinação sobre estadual

Tricolor tem segunda semana livre de trabalho seguida, com jogos apenas no final de semana. Indefinição sobre a paralisação do Campeonato Paulista pode atrapalhar...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:55
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo tem a segunda semana seguida livre para treinamentos na temporada. Depois da derrota para o Novorizontino, por 2 a 1, fora de casa, a primeira no estadual, os jogadores tiveram folga no último domingo e nesta segunda-feira, algo já programado pela comissão técnica de Hernán Crespo.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
A princípio, o clube seguirá com a rotina normal de treinamentos nesta semana. O Tricolor espera as definições da reunião da Federação Paulista com o Ministério Público, para saber se irá modificar a programação dependendo dos rumos que o Campeonato Paulista tomar.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Vale ressaltar que o São Paulo é a única equipe dos quatro grandes paulistas que não joga no meio da semana, o que pode ajudar na recuperação física dos atletas e também em um maior entrosamento com o estilo de jogo do técnico Hernán Crespo, que vem mostrando bons resultados no começo da temporada. O Santos enfrenta o Deportivo Lara, na Venezuela, terça-feira, pela Libertadores, o Corinthians joga diante do Salgueiro, na quarta, na Copa do Brasil, e o Palmeiras, próximo adversário do Tricolor, duela diante do São Bento, em Minas Gerais, pelo jogo atrasado do Campeonato Paulista, também na quarta-feira.
Cabe destacar que não é por falta de competições que o Tricolor não está atuando. Por já ter classificado para a fase de grupos da Libertadores, o São Paulo só estreia na competição no próximo mês. Já na Copa do Brasil, o Tricolor entrará somente na terceira fase da competição.

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