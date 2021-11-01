São Paulo tem semana com treinos e viagem para a Bahia pela frente

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O São Paulo venceu o Internacional no último domingo (31), por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a equipe iniciou uma nova semana, na qual terá tempo para treinar e aperfeiçoar situações dentro de campo. No final de semana, o time viaja para Salvador. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O elenco Tricolor se reapresenta apenas na terça-feira (2), pois recebeu folga nesta segunda-feira (1). Com isso, os treinos serão realizados em cinco dias ao longo da semana.

Na terça-feira, o time se apresenta pelo período da tarde no CT da Barra Funda. Os demais treinos da quarta-feira (3), quinta-feira (4), sexta-feira (5) e sábado (6) serão realizados às 10h da manhã. Todas as atividades serão executadas no CT da Barra Funda.

No sábado, após os treinos pela manhã, o time embarca para Salvador no período da tarde, viajando para enfrentar o Bahia.