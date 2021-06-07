São Paulo tem semana com 'decisão' e jogo fora pelo Brasileirão; veja programação

O São Paulo inicia uma semana decisiva para o futuro da equipe na temporada. Isso porque nesta terça-feira (08), a equipe enfrenta o 4 de Julho-PI, precisando vencer para não ser eliminado da Copa do Brasil. Logo depois, no domingo (13), o Tricolor pega o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão.
VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE AS PARTIDAS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Sendo assim, o elenco, que foi derrotado no sábado por 2 a 0 pelo Atlético-GO, treinou no último domingo (06) e treina nesta segunda-feira (07), no período da manhã. Há a expectativa para saber das situações de Luan, Daniel Alves e Benítez, todos lesionados.
Na terça (08), dia do jogo, a equipe faz um treinamento na parte da manhã, como de praxe no trabalho de Hernán Crespo e joga diante do 4 de Julho-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil. Logo depois do jogo, na quarta-feira (09), o elenco terá folga.
Na quinta-feira (10), a reapresentação está marcada para o período da manhã no CT da Barra Funda. No treinamento, a equipe irá se preparar para enfrentar o Atlético-MG, no domingo, pela terceira rodada do Brasileirão, às 16h, no Mineirão. A sexta-feira (11) será de mais um treinamento na parte da manhã. Ali, Crespo deve montar a provável equipe que irá jogar no domingo. Já no sábado (12), o elenco treina no CT da Barra Funda de manhã e na sequência, viaja para Belo Horizonte, onde joga no domingo. Logo depois da partida contra o Galo, o elenco retorna para São Paulo.