Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo tem seis jogadores que não foram utilizados nesta temporada

Dos atletas inscritos no Campeonato Paulista, Toró, Thiago Couto, Beraldo, João Moreira, além do recém-chegado Andrés Colorado e do lesionado Luan, não atuaram em 2022...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 14:00
O São Paulo disputou até aqui oito jogos na temporada. No entanto, ainda há no elenco jogadores que não foram utilizados pelo técnico Rogério Ceni, seja por opção, lesão ou até mesmo porque acabaram de chegar no elenco do Tricolor. Dentre os nomes, há muitos que foram revelados na base são-paulina, como o zagueiro Beraldo e o lateral João Moreira, que subiram logo após a disputa da Copa São Paulo mas não fizeram sua estreia pelo profissional. O goleiro Thiago Couto, também revelado na base, também não jogou em 2022.
Há ainda caso de jogador que voltou de empréstimo, está inscrito no estadual, mas não foi aproveitado: Jonas Toró. O atacante, também revelado em Cotia, esteve emprestado ao Atlético-GO na temporada passada, voltou ao São Paulo, mas ainda não recebeu chances neste ano. Ele foi relacionado somente na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1, mas não saiu do banco de reservas.Na relação também consta jogador que está lesionado, caso do volante Luan. Ele, que se recupera de uma lesão rara na coxa, pode voltar nas próximas partidas e ainda não jogou com Rogério Ceni, já que está no departamento médico desde outubro.
Por fim, fecha a lista o meio-campista Andrés Colorado. O colombiano foi apresentado no São Paulo na última sexta-feira, foi inscrito no BID e deve ser relacionado para o duelo contra o Água Santa, na próxima segunda-feira (28), às 15h, em Diadema, pelo Campeonato Paulista.
JOGADORES QUE NÃO ATUARAM EM 2022 NO SÃO PAULO​Jonas ToróThiago CoutoLuan - lesionadoLucas BeraldoJoão MoreiraAndrés Colorado - recém-contratado
Crédito: ToróestánalistadejogadoresquenãoatuaramnoSãoPauloem2022(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados