São Paulo tem seis jogadores que não foram utilizados nesta temporada

O São Paulo disputou até aqui oito jogos na temporada. No entanto, ainda há no elenco jogadores que não foram utilizados pelo técnico Rogério Ceni, seja por opção, lesão ou até mesmo porque acabaram de chegar no elenco do Tricolor. Dentre os nomes, há muitos que foram revelados na base são-paulina, como o zagueiro Beraldo e o lateral João Moreira, que subiram logo após a disputa da Copa São Paulo mas não fizeram sua estreia pelo profissional. O goleiro Thiago Couto, também revelado na base, também não jogou em 2022.

Há ainda caso de jogador que voltou de empréstimo, está inscrito no estadual, mas não foi aproveitado: Jonas Toró. O atacante, também revelado em Cotia, esteve emprestado ao Atlético-GO na temporada passada, voltou ao São Paulo, mas ainda não recebeu chances neste ano. Ele foi relacionado somente na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1, mas não saiu do banco de reservas.Na relação também consta jogador que está lesionado, caso do volante Luan. Ele, que se recupera de uma lesão rara na coxa, pode voltar nas próximas partidas e ainda não jogou com Rogério Ceni, já que está no departamento médico desde outubro.

Por fim, fecha a lista o meio-campista Andrés Colorado. O colombiano foi apresentado no São Paulo na última sexta-feira, foi inscrito no BID e deve ser relacionado para o duelo contra o Água Santa, na próxima segunda-feira (28), às 15h, em Diadema, pelo Campeonato Paulista.

JOGADORES QUE NÃO ATUARAM EM 2022 NO SÃO PAULO​Jonas ToróThiago CoutoLuan - lesionadoLucas BeraldoJoão MoreiraAndrés Colorado - recém-contratado