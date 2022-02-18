São Paulo tem seca de gols na primeira etapa neste Paulista

O São Paulo não saiu do zero contra a Inter de Limeira, em duelo disputado na última quinta-feira (17), no Morumbi. Além de não marcar, outro dado é interessante neste começo de Campeonato Paulista: o time praticamente não marca no primeiro tempo. + Veja a situação do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

Até aqui, dos seis gols marcados pelo São Paulo no estadual, somente um foi feito nos primeiros 45 minutos: o de Alisson, na derrota por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino.

Diante do Guarani, na derrota por 2 a 1, Calleri diminuiu aos 80 minutos. Diante do Massa Bruta, além do gol de Alisson, Igor Vinícius (47') e Calleri (53') marcaram. Depois, mais um jogo sem gols no primeiro tempo, na vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, quando Marquinhos fez aos 91'.Para fechar, na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, Gabriel Sara (87') e Calleri (93'), foram os autores dos tentos.

VEJA TODOS OS GOLS DO SÃO PAULO NO PAULISTÃO ATÉ AQUI Guarani 2 x 1 São Paulo - Calleri (80')Red Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo - Alisson (23'), Igor Vinícius (47') e Calleri (53')São Paulo 1 x 0 Santo André - Marquinhos (91')Ponte Preta 1 x 2 São Paulo - Gabriel Sara (87') e Calleri (93'