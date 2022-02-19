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São Paulo tem reunião para separação do social e do futebol e inicia estudo de patrimônio

Na última sexta-feira (18), foi realizada no Morumbi, uma reunião em sistema híbrido com a participação de integrantes do grupo de estudos para a separação do social e do futebol...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 11:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 11:40
O São Paulo intensificou os estudos do projeto de separação do futebol e do clube social. Na última sexta-feira (18), foi realizada no Morumbi, uma reunião em sistema híbrido com a participação de integrantes do grupo de estudos para a separação do social e do futebol. A comissão, que conta com o advogado tributarista Juliano Di Pietro, discutiu sobre os estudos de reestruturação societária. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022
Entre os assuntos na pauta, estava o início do estudo de valor patrimonial - avaliando os bens de maneira técnica. Os encontros entre os integrantes do grupo passarão a ser em reuniões quinzenais. Foi elaborado um cronograma de estudos por setores e temas.
A comissão é formada por Juliano e tem membros do Conselho Administrativo do São Paulo - Adilson Alves Martins, José Alberto dos Santos e Vinicius Medeiros Leite. O Presidente Julio Casares também esteve neste encontro na sexta-feira.Criado em novembro de 2021, o comitê tem até o fim deste ano para apresentar um relatório sobre o estudo - é possível que o estudo seja terminado antes do prazo. O assunto depois deverá ser discutido também no Conselho de Administração. Na sequência, deverá passar para o Conselho Consultivo e, logo depois, para o Deliberativo. Se aprovado, será realizada também Assembleia Geral com os associados do clube.
Crédito: SãoPaulotevereuniãonasexta-feiraparaaseparaçãodofuteboledoclubesocial(Foto:IgorAmorim/SPFC

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