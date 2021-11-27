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São Paulo tem retrospecto regular contra clubes do Z-4 do Brasileirão

Em cinco jogos até aqui, foram duas vitórias e três empates. Contra o Sport, Tricolor busca manter bom histórico e se afastar de vez da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 07:00

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 07:00

O São Paulo tem retrospecto regular contra clubes do Z-4 do Campeonato Brasileiro, situação em que está o Sport, adversário do Tricolor na noite deste sábado (27), às 21h30, no Morumbi, pela 36ª rodada do Brasileirão. Em cinco jogos até aqui contra Juventude, Grêmio, o próprio Sport e a Chapecoense, o São Paulo teve duas vitórias e três empates até aqui. Sendo assim, foram nove pontos conquistados em 15 possíveis.
Para exemplificar os resultados, vamos por ordem dos times que estão na zona de rebaixamento, do 16º ao 20º. Contra o Juventude, o São Paulo teve um empate (1 a 1), no Alfredo Jaconi. Os times ainda vão se enfrentar no segundo turno. Diante do Grêmio, foi apenas um jogo disputado, com triunfo do Tricolor por 2 a 1, no Morumbi. Os times se enfrentam na próxima rodada.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Já contra o Sport, adversário deste sábado, o São Paulo venceu por 1 a 0 na Ilha do Retiro. Essa inclusive, foi a última vitória do Tricolor como visitante, em 22 de agosto, ou seja, há mais de três meses. Para fechar, o São Paulo enfrentou duas vezes a Chapecoense, lanterna e já rebaixada, com dois empates por 1 a 1, no Morumbi e na Arena Condá.
JOGOS DO SÃO PAULO CONTRA CLUBES DO Z-4 NESTE BRASILEIRÃOSão Paulo 2 x 1 GrêmioSport 0 x 1 São PauloSão Paulo 1 x 1 Chapecoense São Paulo 1 x 1 ChapecoenseSão Paulo 1 x 1 Juventude
Crédito: SãoPaulotemretrospectomédiocontraclubesdoZ-4nesteBrasileirão(Foto:Flickr/SãoPaulo

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