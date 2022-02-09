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São Paulo tem retrospecto equilibrado contra o Santo André nos últimos anos; veja os números

No geral, Tricolor leva grande vantagem em confrontos, mas os últimos anos eles foram equilibrados; equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio do Morumbi...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 07:00
Sob pressão, o São Paulo entra em campo nesta noite diante de sua torcida no Morumbi em busca dos três pontos no Campeonato Paulista. A vitória é importante para o Tricolor respirar na tabela de classificação e se afastar da zona de rebaixamento, já que ainda não venceu na competição. O duelo pela quinta rodada será contra o Santo André, às 19h.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Apesar da má fase, o retrospecto contra a equipe do ABC é equilibrado, com leve vantagem ao time mandante. Nos últimos dez duelos entre as equipes, o time comandado por Rogério Ceni venceu quatro, empatou três e perdeu três.
Os resultados mais recentes, no entanto, são mais animadores, já que todas essas vitórias foram nos últimos cinco jogos. A última vez em que São Paulo e Santo André se enfrentaram foi pelo Estadual do ano passado. Na ocasião, o Tricolor, que depois viria a ser campeão, venceu em casa por 2 a 0.O objetivo do Tricolor é conquistar seu primeiro triunfo na competição, além de manter o retrospecto geral positivo contra o Santo André. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram em 41 oportunidades, com 22 vitórias são-paulinas, dez empates e nove derrotas.
Confira os resultados dos últimos 10 confrontos entre as equipes:
São Paulo 2 x 0 Santo André – Paulistão de 2021Santo André 2 x 1 São Paulo – Paulistão de 2020São Paulo 4 x 1 Santo André – Paulistão de 2017São Paulo 3 x 0 Santo André – Paulistão de 2011Santo André 1 x 3 São Paulo – Paulistão de 2010Santo André 1 x 1 São Paulo – Brasileirão de 2009São Paulo 1 x 1 Santo André – Brasileirão de 2009São Paulo 0 x 2 Santo André – Paulistão de 2009São Paulo 1 x 1 Santo André – Paulistão de 2007Santo André 1 x 0 São Paulo – Paulistão de 2006
Crédito: SãoPauloeSantoAndréseenfrentamnestanoitenoEstádiodoMorumbi(RubensChiri/saopaulofc.net

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