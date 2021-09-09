São Paulo tem quase um time inteiro de pendurados contra o Fluminense

Crédito: Montagem LANCE!

O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque oito jogadores e mais o técnico Hernán Crespo estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Fluminense, no domingo, não participarão do duelo contra o Atlético-GO, na próxima rodada. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: os zagueiros Miranda e Léo, o volante Luan, os meias Igor Gomes, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, além dos atacantes Luciano e Galeano. Dentre esses oito, cinco são titulares importantes da equipe: Miranda, Léo, Luan, Gabriel Sara e Luciano.

Já o técnico Hernán Crespo ficou fora de quatro partidas neste Campeonato Brasileiro, mas devido a Covid-19. O argentino não comandou o São Paulo nos duelos contra Atlético-GO (0 a 2), Ceará (1 a 1), Corinthians (0 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 2) no primeiro turno. Nesse período, o auxiliar Juan Branda o substituiu.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Vale destacar que essa é uma fase importante para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O time, que empatou contra o Juventude na última rodada, pega adversários diretos, como Fluminense (7º) e Atlético-GO (8º). O São Paulo atualmente, é o 15º colocado da competição, com 22 pontos conquistados e quer se afastar da parte de baixo da tabela.

SUSPENSÕES E CARTÕES SÃO UM PROBLEMA PARA O SÃO PAULOO Tricolor teve jogadores suspensos da 13ª a 18ª rodada do Brasileirão, seja pelo terceiro cartão amarelo, ou pelo cartão vermelho. Reinaldo, Benítez e Igor Vinicius já desfalcaram a equipe por mais de uma suspensão neste Brasileiro.