São Paulo tem 'pressa' para fechar com Benedetto e negociação continua

Crédito: Reprodução/ @PipaBenedetto

As conversas entre São Paulo e representantes do atacante Darío Benedetto continuam. Há um otimismo por parte do Tricolor de fechar a negociação ainda nesta semana. Segundo apurado pelo LANCE!, o clube do Morumbi quer ter o jogador à disposição para as quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, nos dias 11 e 17 de agosto. Benedetto está sem muito espaço com o técnico Jorge Sampaoli e vê a transferência ao São Paulo com bons olhos. Ainda restam algumas pendências para serem resolvidas entre as partes, o que pode avançar nos próximos dias.

No primeiro momento, o clube do Morumbi acenou com uma oferta de empréstimo com opção de compra. Além disso, propôs que os salários sejam divididos com o Olympique. Essa parte da conversa avançou consideravelmente, mas o martelo ainda não foi batido.

+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilApesar de saber que o elenco precisa de reforços, o São Paulo toma cuidado com a questão financeira. Com dívidas perto de R$ 600 milhões, as negociações são realizadas com cautela. A parte financeira, inclusive, foi o empecilho para a esfriada da contratação do atacante Jonathan Calleri.