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futebol

São Paulo tem 'pressa' para fechar com Benedetto e negociação continua

Dirigentes do Tricolor têm reuniões marcadas com representantes do jogador para tentar avançar na contratação. Clube do Morumbi quer usar o atacante na Libertadores...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 07:00
Crédito: Reprodução/ @PipaBenedetto
As conversas entre São Paulo e representantes do atacante Darío Benedetto continuam. Há um otimismo por parte do Tricolor de fechar a negociação ainda nesta semana. Segundo apurado pelo LANCE!, o clube do Morumbi quer ter o jogador à disposição para as quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, nos dias 11 e 17 de agosto. Benedetto está sem muito espaço com o técnico Jorge Sampaoli e vê a transferência ao São Paulo com bons olhos. Ainda restam algumas pendências para serem resolvidas entre as partes, o que pode avançar nos próximos dias.
No primeiro momento, o clube do Morumbi acenou com uma oferta de empréstimo com opção de compra. Além disso, propôs que os salários sejam divididos com o Olympique. Essa parte da conversa avançou consideravelmente, mas o martelo ainda não foi batido.
+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilApesar de saber que o elenco precisa de reforços, o São Paulo toma cuidado com a questão financeira. Com dívidas perto de R$ 600 milhões, as negociações são realizadas com cautela. A parte financeira, inclusive, foi o empecilho para a esfriada da contratação do atacante Jonathan Calleri.
Portanto, esses próximos dias podem ser de novidades para a torcida são-paulina. Resta saber se as conversas evoluirão para algo mais concreto e reforço pro elenco de Hernán Crespo.

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