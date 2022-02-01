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futebol

São Paulo tem pior início de Campeonato Paulista desde 2018

Tricolor somou apenas um ponto nas primeiras duas rodadas do estadual, igualando começo de quatro anos atrás...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2022 às 17:00
O São Paulo começou o Campeonato Paulista patinando. Em duas rodadas, a equipe perdeu para o Guarani por 2 a 1, em Campinas e ficou no empate sem gols diante do Ituano, no Morumbi, somando apenas um ponto de seis disputados. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
Esse começo é o pior do time desde 2018. Naquela ocasião, sob o comando de Dorival Junior, o São Paulo perdeu na primeira rodada para o São Bento por 2 a 0 e ficou no zero diante do Novorizontino, no Morumbi. O Tricolor conseguiu chegar na semifinal do estadual naquele ano, perdendo para o Corinthians, nos pênaltis.
Em 2019, com André Jardine como treinador, o time teve sua melhor começo de campanha no estadual nos últimos quatro anos, vencendo o Mirassol por 4 a 1 e o Novorizontino por 3 a 0. No ano seguinte, com Fernando Diniz como comandante, estreia com vitória sobre o Água Santa por 2 a 0 e empate sem gols contra o Palmeiras. Já na última temporada, sendo dirigido por Hernán Crespo, o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP no Morumbi na estreia. No segundo jogo, vitória por 4 a 0 sobre a Inter de Limeira, fora de casa. Esse ano, inclusive, marcou o fim da seca de títulos com a conquista do Campeonato Paulista.
VEJA O COMEÇO DO SÃO PAULO NO PAULISTÃO DESDE 2018
2018 - um ponto São Bento 2 x 0 São Paulo​São Paulo 0 x 0 Novorizontino
2019 - seis pontos​São Paulo 4 x 1 Mirassol Novorizontino 0 x 3 São Paulo
2020 - quatro pontosSão Paulo 2 x 0 Água Santa Palmeiras 0 x 0 São Paulo
2021 - quatro pontos São Paulo 1 x 1 Botafogo-SPInter de Limeira 0 x 4 São Paulo
2022 - um pontoGuarani 2 x 1 São PauloSão Paulo 0 x 0 Ituano
Crédito: SãoPaulocomeçouoCampeonatoPaulistadevendo(FOTO:RubensChiri/Saopaulofc.net

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