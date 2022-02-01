São Paulo tem pior início de Campeonato Paulista desde 2018

O São Paulo começou o Campeonato Paulista patinando. Em duas rodadas, a equipe perdeu para o Guarani por 2 a 1, em Campinas e ficou no empate sem gols diante do Ituano, no Morumbi, somando apenas um ponto de seis disputados. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

Esse começo é o pior do time desde 2018. Naquela ocasião, sob o comando de Dorival Junior, o São Paulo perdeu na primeira rodada para o São Bento por 2 a 0 e ficou no zero diante do Novorizontino, no Morumbi. O Tricolor conseguiu chegar na semifinal do estadual naquele ano, perdendo para o Corinthians, nos pênaltis.

Em 2019, com André Jardine como treinador, o time teve sua melhor começo de campanha no estadual nos últimos quatro anos, vencendo o Mirassol por 4 a 1 e o Novorizontino por 3 a 0. No ano seguinte, com Fernando Diniz como comandante, estreia com vitória sobre o Água Santa por 2 a 0 e empate sem gols contra o Palmeiras. Já na última temporada, sendo dirigido por Hernán Crespo, o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP no Morumbi na estreia. No segundo jogo, vitória por 4 a 0 sobre a Inter de Limeira, fora de casa. Esse ano, inclusive, marcou o fim da seca de títulos com a conquista do Campeonato Paulista.

VEJA O COMEÇO DO SÃO PAULO NO PAULISTÃO DESDE 2018

2018 - um ponto São Bento 2 x 0 São Paulo​São Paulo 0 x 0 Novorizontino

2019 - seis pontos​São Paulo 4 x 1 Mirassol Novorizontino 0 x 3 São Paulo

2020 - quatro pontosSão Paulo 2 x 0 Água Santa Palmeiras 0 x 0 São Paulo

2021 - quatro pontos São Paulo 1 x 1 Botafogo-SPInter de Limeira 0 x 4 São Paulo

2022 - um pontoGuarani 2 x 1 São PauloSão Paulo 0 x 0 Ituano