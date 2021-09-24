São Paulo tem pior ataque em 21 jogos no Brasileirão desde 2003

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O São Paulo vem mal no setor ofensivo nesse Campeonato Brasileiro. Com apenas 18 gols marcados em 21 jogos, uma média de 0,85 gols por jogo, a equipe tem o quinto pior ataque da competição, na frente apenas de Sport (8), Grêmio (15), Atlético-GO (17) e Chapecoense (17). Além disso, o número de gols é o pior do time em 21 rodadas desde o começo do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, em 2003. Os piores anos em termos ofensivos do São Paulo tinham sido nas temporadas de 2013 (20 gols), 2016 (22 gols) e 2019 (23 gols).

O Tricolor, nesse Brasileirão, só marcou dois ou mais gols em cinco partidas nesse Brasileirão (2 a 2 contra o Cuiabá, 2 a 0 sobre o Internacional, 2 a 1 no Athletico, 2 a 1 diante do Grêmio e 2 a 1 contra o Atlético-GO.)

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Vale destacar que o São Paulo sofreu com desfalques no ataque nesse Brasileirão. Luciano ficou quase dois meses parado por conta de um estiramento na coxa, enquanto Marquinhos ficou um mês fora devido a um estiramento. Crespo espera contar com Calleri por mais minutos para melhorar o rendimento do ataque.

– Vocês não podem ver os treinos, não sabem da condição física do Calleri. O último jogo dele foi em abril, cinco meses sem jogar, quinze dias com a gente, então acredito que 15 minutos está bem. Não podemos arriscar uma lesão e ficar fora por um tempo. Ele não está em condições de jogar como titular, precisa de tempo, vamos ver o tempo que ele precisa para voltar o que ele sabe fazer – afirmou o treinador após o jogo contra o América-MG.