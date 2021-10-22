São Paulo tem pendurados em todos os setores; próximo jogo é diante do Internacional

O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes para a partida contra o Internacional, no próximo domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque nove jogadores estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Red Bul Bragantino, no domingo, não participarão do confronto. Chama atenção o fato de jogadores pendurados em todos os setores da equipe: Arboleda e Welington (defesa), Luan, Gabriel, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor (meio), Luciano, Rigoni e Marquinhos (ataque). Dessa lista, podemos dizer que Rigoni não deve jogar, pois está lesionado. Os demais estão à disposição do técnico Rogério Ceni.