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São Paulo tem pendurados em todos os setores; próximo jogo é diante do Internacional

Arboleda, Gabriel, Wellington, Luan, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Marquinhos, Luciano e Rigoni estão pendurados e se levarem cartão, não enfrentam o Colorado
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LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 14:00

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 14:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes para a partida contra o Internacional, no próximo domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque nove jogadores estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Red Bul Bragantino, no domingo, não participarão do confronto.  Chama atenção o fato de jogadores pendurados em todos os setores da equipe: Arboleda e Welington (defesa), Luan, Gabriel, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor (meio), Luciano, Rigoni e Marquinhos (ataque). Dessa lista, podemos dizer que Rigoni não deve jogar, pois está lesionado. Os demais estão à disposição do técnico Rogério Ceni.
Vale destacar que o São Paulo é o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro, com 466 faltas, uma média de 17 infrações por partida. Além disso, clube já recebeu 72 cartões amarelos em 27 jogos do Brasileiro, média de 2,35 por partida. Os números são do 'Footstats'.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O jogador que mais recebeu cartões no São Paulo é o lateral-esquerdo Reinaldo, com sete. Logo trás dele, aparecem o zagueiro Léo e o lateral-direito Igor Vinícius, com seis.
LISTA DE PENDURADOS DO SÃO PAULO: Arboleda, Gabriel, Wellington, Luan, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Marquinhos, Luciano e Rigoni.

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