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São Paulo tem o pior início de Brasileirão de sua história desde o começo da era dos pontos corridos

Com três derrotas e dois empates, o Tricolor não venceu nenhuma partida nas primeiras cinco rodadas, somando apenas dois pontos dos quinze disputados até o momento...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 08:00

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Com a derrota por 2 a 0 contra o Santos, no último domingo (20), o São Paulo vive seu pior início de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Com três derrotas e dois empates nas primeiras cinco rodadas, o time soma apenas dois pontos dos 15 disputados até o momento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No ano de 2008, quando foi campeão do Brasileirão, o time teve um começo bem ruim, mas, na quinta rodada, o Tricolor venceu sua primeira partida no campeonato, vencendo o Atlético Mineiro por 5 a 1.
A campanha em questão já era superior à atual, conquistando três pontos nas primeiras quatro rodadas, um a mais do que a equipe conquistou em 2021.
Essa informação corrobora com o que Hernán Crespo disse após a derrota diante do Atlético Mineiro, por 1 a 0, no último domingo (13). O treinador fez uma analogia entre o Brasileirão e uma maratona, para ressaltar que ainda há muitas rodadas pela frente e a situação pode ser revertida.
Porém, é importante ligar um alerta. Com o pior começo de Brasileirão após cinco rodadas da história do clube, o tempo para reagir e brigar pelo título começa a passar e, a cada rodada sem vitória, fica mais complicado sonhar com as primeiras posições da tabela.
Em 2013 e 2017, anos em que o São Paulo brigou na parte de baixo da tabela por grande parte do campeonato, o time teve inícios melhores nas primeiras cinco rodadas.
Com isso, é impossível fazer uma projeção do quão impactante são as primeiras rodadas, mas o que dá para afirmar é que perder muitos pontos no começo do campeonato pode prejudicar os planos da equipe nas rodadas finais do torneio.O Tricolor sofreu com desfalques neste início de Brasileirão. Para a próxima rodada, o time não deve contar com oito atletas. Miranda, Luan e Daniel Alves já eram desfalques por lesões e, após o jogo contra o Santos, Luciano e Diego Costa devem entrar para a lista. Além dos lesionados, Igor Vinicius e Reinaldo tomaram o terceiro amarelo e desfalcam a equipe e Arboleda ficará de fora da partida, pois está defendendo a seleção equatoriana na Copa América.
O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 19h, para enfrentar o Cuiabá. A partida acontece no Morumbi e o São Paulo entra em busca de sua primeira vitória na competição, visando começar a recuperação.

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