São Paulo tem nove jogadores emprestados a outros clubes; veja quem são e quem pode retornar

Crédito: Montagem LANCE!

O fim da temporada de 2021 se aproxima e, com isso, o São Paulo passa a mirar reforços para o próximo ano. Entretanto, o time luta contra uma crise financeira e, assim, precisa ter responsabilidade com os gastos. Um solução para gastar menos em contratações são os jogadores que retornarão de seus empréstimos. Atualmente, o Tricolor tem nove atletas emprestados.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Dos nove jogadores que pertencem ao São Paulo mas jogam por outras equipes, dois podem deixar o Tricolor: o atacante Tréllez e o volante Hudson. Ambos possuem contrato com o time paulista até o dia 31 de dezembro de 2021, justamente a data em que seus empréstimos terminam.

Tréllez - Sport

Tréllez defende, atualmente, o Sport, onde jogou 32 vezes na temporada. Seus números, porém, são insatisfatórios, marcando apenas um gol e dando somente uma assistência. Pelo São Paulo, o colombiano jogou 51 vezes e balançou as redes em sete oportunidades. Com o final de seu contrato próximo, Tréllez já pode assinar com outra equipe, até mesmo com o Sport, e não deve renovar com a equipe pernambucana.

Húdson - Fluminense

Atualmente no Fluminense, foi importante para a classificação para a Libertadores na última temporada, mas, devido a uma lesão no joelho, jogou apenas quatro vezes em 2021 e ainda está em recuperação.

Ao todo, pelo time carioca, o volante tem 47 partidas disputadas, um gol e três assistências. Pelo São Paulo, Hudson soma 196 atuações, com seis gols e três assistências. A renovação, porém, ainda é improvável e o atleta pode acabar tendo vínculo estendido com o Fluminense, mesmo que por um período mínimo de três meses.

Helinho - Red Bull Bragantino

Emprestado ao Red Bull Bragantino, o jovem atacante não deve retornar ao final de seu empréstimo, no término da temporada. Isso se deve ao fato de que o jogador ganhou muita importância, levando o clube de Bragança Paulista contratá-lo em definitivo, por R$ 23 milhões ao final de seu empréstimo.

Pelo Tricolor, Helinho jogou 30 vezes e marcou um gol, enquanto pelo Bragantino, foram 56 jogos, 10 gols e seis assistências. No último domingo (24), as equipes se enfrentaram e o atacante foi titular, levando o Red Bull a pagar uma multa para escalar o atleta, devido ao seu vínculo com o São Paulo.

Paulinho Bóia - Juventude

Outro atacante que não deve retornar ao São Paulo. Atualmente, Paulinho está emprestado para o Juventude, onde disputa o Brasileirão. Entretanto, o jogador recebeu proposta do Metalist, da Ucrânia, e deve ser negociado pelo Tricolor, em transferência que renderia ao time do Morumbi R$ 10,4 milhões.

Pelo São Paulo, Paulinho tem 31 jogos disputados, nos quais marcou um gol e deu uma assistência. Pelo Juventude marcou três gols em 20 jogos. Jonas Toró - Atlético-GO

Atacante revelado pelo São Paulo, Toró está em seu segundo empréstimo no ano. Em 2021, o jogador foi emprestado para o Sport, no começo da temporada, e, depois, foi para o Atlético Goianiense, onde está atualmente.

Pela equipe pernambucana, Toró jogou 13 vezes, marcando dois gols e dando uma assistência, enquanto pelo Atlético-GO, jogou somente novo jogos, sem se envolver diretamente em nenhum gol. No São Paulo, somou 44 partidas, com quatro gols e três assistências.

Jean - Cerro Porteño (PAR)

O goleiro Jean é mais um dos atletas emprestados pelo São Paulo, mas possui fatores extra-campo definitivos para seu futuro no clube. O jogador foi preso nos Estados Unidos, acusado de agredir sua ex-esposa, Milena Bemfica. Após sua soltura, o Tricolor decidiu afastá-lo definitivamente, emprestando-o para o Atlético-GO na temporada de 2020 e, atualmente, está emprestado ao Cerro Porteño, do Paraguai.

Durante a atual temporada, sua volta foi questionada após falhas de Tiago Volpi, mas o clube não pretende contar com Jean novamente devido ao caso envolvendo sua ex-esposa. O atleta tem contrato com o Tricolor até o dia 30 de dezembro de 2022 e seu empréstimo vai até o dia 31 de dezembro deste ano.

Tchê Tchê - Atlético-MG

O meio campista que por muito tempo foi peça importante do time de Fernando Diniz defende, atualmente, o Atlético-MG. Após receber algumas chances com Hernán Crespo, no início da temporada, Tchê Tchê foi negociado com o Galo, voltando a ser treinado por Cuca, treinador com o qual foi campeão brasileiro em 2016, pelo Palmeiras.

É pouco provável pensar em um retorno, ainda mais para a próxima temporada, pois seu contrato de empréstimo é o mais longo do elenco atual, se estendendo até o dia 31 de maio de 2022. O jogador tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de março de 2023, mas pode ser negociado com o próprio Atlético Mineiro antes mesmo do final de seu empréstimo. Uma eventual negociação pode render cerca de R$ 21 milhões ao time do Morumbi.

Tchê Tchê tem, pelo São Paulo, 98 jogos, com seis gols marcados e duas assistências. Pelo Galo, o meia já soma 46 atuações, com um gol e uma assistência até o momento.Lucas Kal - América-MG

Zagueiro de 25 anos, revelado pelo São Paulo, Lucas Kal foi emprestado diversas vezes pelo Tricolor. O jogador já defendeu o Vasco, o Guarani e o Nacional, de Portugal, além do América-MG, time em que joga atualmente e no qual já acumula três temporadas.

A primeira vez que o atleta foi emprestado para o Coelho foi em 2019, ficando por lá em 2020 e 2021, tendo, nesta temporada, passagem pelo Nacional, de Portugal. Pelo América-MG, Lucas Kal soma 39 partidas, nas quais marcou dois gols e deu quatro assistências. Em uma boa temporada, o zagueiro pode ser uma opção para a defesa do Tricolor em 2022, pois seu empréstimo se encerra em dezembro deste ano.

Júnior - Bahia