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futebol

São Paulo tem Morumbi como trunfo para manter invencibilidade

Mesmo sem a presença da torcida, Tricolor coleciona bons resultados no estádio na temporada e ainda não perdeu em casa sob o comando de Hernán Crespo...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 11:00
Crédito: Twitter/São Paulo FC
O São Paulo tem o Morumbi como forte aliado para a partida diante do Rentistas (URU), nesta quinta-feira (29), pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores da América. Isso porque o Tricolor está invicto no estádio nesta temporada.
Em seis jogos sob o comando de Crespo na casa são-paulina, o São Paulo venceu cinco (Santos, São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani e Santo André) e empatou um (Botafogo-SP). Nestas partidas, foram 16 gols marcados e quatro sofridos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES 2021 Pela Libertadores, o Morumbi também é trunfo do São Paulo. Foram 87 partidas no estádio pela competição continental, com 66 vitórias, 12 empates e nove derrotas, o que soma 80,46% de aproveitamento. Na Liberta do ano passado, o São Paulo não perdeu em casa na fase de grupos, apesar da desclassificação. O Tricolor venceu a LDU por 3 a 0, empatou com o River Plate por 2 a 2 e triunfou sobre o Binacional por 5 a 1.

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