São Paulo tem Morumbi como trunfo para manter invencibilidade

O São Paulo tem o Morumbi como forte aliado para a partida diante do Rentistas (URU), nesta quinta-feira (29), pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores da América. Isso porque o Tricolor está invicto no estádio nesta temporada.
Em seis jogos sob o comando de Crespo na casa são-paulina, o São Paulo venceu cinco (Santos, São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani e Santo André) e empatou um (Botafogo-SP). Nestas partidas, foram 16 gols marcados e quatro sofridos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES 2021 Pela Libertadores, o Morumbi também é trunfo do São Paulo. Foram 87 partidas no estádio pela competição continental, com 66 vitórias, 12 empates e nove derrotas, o que soma 80,46% de aproveitamento. Na Liberta do ano passado, o São Paulo não perdeu em casa na fase de grupos, apesar da desclassificação. O Tricolor venceu a LDU por 3 a 0, empatou com o River Plate por 2 a 2 e triunfou sobre o Binacional por 5 a 1.