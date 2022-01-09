São Paulo tem metade dos patrocinadores com contratos até 2022

O departamento de marketing do São Paulo vem trabalhando para conseguir novas receitas ao Tricolor. Na última semana, o clube anunciou uma parceria com a Bitso, que estampará a manga da camisa. No entanto, alguns patrocinadores terminarão seus contratos neste ano. O São Paulo tem oito empresas que patrocinam o clube. Dessas oito, quatro terminam seus contratos em 2022: Gazin, Cartão de Todos, Roku e Cimentos Cauê. Somente a Roku tem acordo até o segundo semestre, terminando o vínculo em agosto. O restante vai até abril (Gazin), maio (Cartão de Todos) e Cimentos Cauê (julho).