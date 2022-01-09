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São Paulo tem metade dos patrocinadores com contratos até 2022

Departamento de marketing do Tricolor precisará renovar com quatro marcas neste ano. Gazin, Cartão de Todos, Roku e Cimentos Cauê estão nesta lista ...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 17:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 17:00

O departamento de marketing do São Paulo vem trabalhando para conseguir novas receitas ao Tricolor. Na última semana, o clube anunciou uma parceria com a Bitso, que estampará a manga da camisa. No entanto, alguns patrocinadores terminarão seus contratos neste ano. O São Paulo tem oito empresas que patrocinam o clube. Dessas oito, quatro terminam seus contratos em 2022: Gazin, Cartão de Todos, Roku e Cimentos Cauê. Somente a Roku tem acordo até o segundo semestre, terminando o vínculo em agosto. O restante vai até abril (Gazin), maio (Cartão de Todos) e Cimentos Cauê (julho).
As outras quatro empresas têm contratos mais duradouros: Sportsbet.io (2024), Bitso (2024), ABC da Construção (2023) e Socios.com (2026). Mesmo em tempos de pandemia, o São Paulo vem conseguindo bons acordos na área do marketing. Segundo dados publicados em balancetes, até setembro o clube tinha arrecadado R$ 16 milhões, R$ 3 milhões a mais do que no mesmo período de 2020.
Crédito: SãoPaulotempatrocíniosquevencemnesteano(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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