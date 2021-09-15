São Paulo tem metade dos jogadores da base entre os que mais atuaram na temporada

As revelações da base do São Paulo vêm ganhando cada vez mais espaço na temporada. E uma prova disso é a lista dos dez jogadores que mais atuaram sob o comando de Hernán Crespo. Desses dez atletas, cinco são criados em Cotia. Fazem parte da relação os volantes Rodrigo Nestor, Luan e Liziero, além dos meias Igor Gomes e Gabriel Sara. Nestor é o líder em jogos dos jogadores revelados na base, com 38 partidas. Logo depois, aparecem Igor Gomes (35), Luan (34), Liziero (33) e Gabriel Sara (31).
A outra metade da relação conta basicamente com jogadores da defesa. Volpi (44), Léo (41), Reinaldo (36) e Pablo (33), esse de ataque, completam a lista.
VEJA OS DUELOS E SIMULE OS RESULTADOS DA COPA DO BRASIL!Crespo vem tendo que apostar na base mesmo com diversas contratações na temporada. Prejudicado por muitas lesões, o São Paulo apostou nos mais jovens para uma dura sequência de jogos.
VEJA OS DEZ JOGADORES QUE MAIS ATUARAM NO SÃO PAULO NESSA TEMPORADA 1 - Tiago Volpi - 44 jogos - 3960 minutos2 - Léo - 41 jogos - 3320 minutos 3 - Rodrigo Nestor - 38 jogos - 2315 minutos4 - Reinaldo - 36 jogos - 2923 minutos5 - Bruno Alves - 35 jogos - 2994 minutos6 - Igor Gomes - 35 jogos - 1739 minutos7 - Luan - 34 jogos - 2329 minutos8 - Liziero - 33 jogos - 2210 minutos9 - Pablo - 33 jogos - 2081 minutos10 - Gabriel Sara - 31 jogos - 2092 minutos