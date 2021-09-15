São Paulo tem metade dos jogadores da base entre os que mais atuaram na temporada

As revelações da base do São Paulo vêm ganhando cada vez mais espaço na temporada. E uma prova disso é a lista dos dez jogadores que mais atuaram sob o comando de Hernán Crespo. Desses dez atletas, cinco são criados em Cotia. Fazem parte da relação os volantes Rodrigo Nestor, Luan e Liziero, além dos meias Igor Gomes e Gabriel Sara. Nestor é o líder em jogos dos jogadores revelados na base, com 38 partidas. Logo depois, aparecem Igor Gomes (35), Luan (34), Liziero (33) e Gabriel Sara (31).