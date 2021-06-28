São Paulo tem maior sequência de jogos sem vencer na temporada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O empate contra o Ceará por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, deu ao São Paulo uma marca inédita ruim nesta temporada. É primeira vez desde a chegada de Hernán Crespo que o Tricolor fica cinco jogos seguidos sem vencer.

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A última vez que o Tricolor muitos jogos seguidos sem saber o que é vitória aconteceu em maio desse ano. Na ocasião, o São Paulo teve quatro empates seguidos, diante de Corinthians (2x2), Racing-ARG (0x0), Mirassol (1x1) e Rentistas-URU (1x1), em partidas válidas pelo Paulistão e Libertadores.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Agora, o São Paulo não ganha desde o dia oito de junho, quando goleou o 4 de Julho-PI por 9 a 1 pela Copa do Brasil. De lá para cá, são cinco partidas, com duas derrotas, para Atlético-MG (1x0) e Santos (2x0), além de três empates, diante de Chapecoense (1x1), Cuiabá (2x2) e Ceará (1x1).

- Vamos seguir tentando, não vamos abaixar o braço. Faltam muitas rodadas. O São Paulo já teve situação de vir atrás e subir, vamos por isso. A comissão, atletas e a diretoria estão se ocupando para sair desse momento e trabalhando. É trabalhando unidos e esperando o próximo jogo para poder começar a vencer - disse o auxiliar Juan Branda, que comandou o time contra o Ceará. Agora, o São Paulo tem o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena. O time é o 17º colocado, com apenas quatro pontos conquistados.

SEQUÊNCIA DE MAIO SEM VITÓRIAS02/05/2021 - Corinthians 2 x 2 São Paulo - Paulistão05/05/2021 - Racing-ARG 0 x 0 São Paulo - Libertadores09/05/2021 - Mirassol 1 x 1 São Paulo - Paulistão12/05/2021 - Rentistas-URU 1 x 1 São Paulo - Libertadores