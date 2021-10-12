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futebol

São Paulo tem lucro em volta do público ao Morumbi; veja o valor

Tricolor teve a volta do público no empate por 1 a 1 contra o Santos, na última semana. Clube teve uma receita líquida de R$ 58.801,52 no clássico, mas contou com ingresso caro...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 14:30

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 14:30

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
O São Paulo contou com a volta da sua torcida no empate contra o Santos, na última quinta-feira, no Morumbi. Com um tíquete médio alto, o Tricolor lucrou com o San-São. O clube teve uma receita líquida de R$ 58.801,52, em um jogo que contou com um público de 5.529 pessoas. Os dados são da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que disponibilizou o Boletim Financeiro do duelo. O São Paulo teve uma receita de R$ 393.437,00 e uma despesa de R$ 334.635,48 para sediar a partida. Sendo assim, obteve o lucro de R$ 58.801,52.
Esse lucro foi muito por conta do tíquete médio alto para a partida diante do Santos. O torcedor do São Paulo pagou em média R$ 71,15 por ingresso. Números superiores aos torcedores de Palmeiras (R$ 60,59) e Corinthians (R$ 49,71).
SIMULE AS RODADAS DO CAMPEONATO BRASILEIROApesar disso, a diretoria do São Paulo considerou o público baixo e colocou ingressos para o duelo contra o Ceará, nesta quinta-feira, com preços populares, a R$ 20 em alguns setores. São 2.933 ingressos desse setor que já estão à venda.

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