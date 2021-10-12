São Paulo tem lucro em volta do público ao Morumbi; veja o valor

O São Paulo contou com a volta da sua torcida no empate contra o Santos, na última quinta-feira, no Morumbi. Com um tíquete médio alto, o Tricolor lucrou com o San-São. O clube teve uma receita líquida de R$ 58.801,52, em um jogo que contou com um público de 5.529 pessoas. Os dados são da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que disponibilizou o Boletim Financeiro do duelo. O São Paulo teve uma receita de R$ 393.437,00 e uma despesa de R$ 334.635,48 para sediar a partida. Sendo assim, obteve o lucro de R$ 58.801,52.