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São Paulo tem lista extensa de pendurados; próximo jogo será diante do Red Bull Bragantino

Marquinhos, Wellington, Rigoni, Luan, Luciano, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor estarão suspensos se receberem cartão amarelo. Desses sete, Rigoni e Luan estão machucados...

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2021 às 15:27
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque sete jogadores estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Corinthians, na segunda, não participarão do duelo contra o Red Bull Bragantino, na próxima rodada. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: o lateral-esquerdo Welington, o volante Luan, os meias Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, além dos atacantes Marquinhos, Rigoni e Luciano. Dentre esses sete, dois já são desfalques no Majestoso, mas por lesão: Luan e Rigoni. Os demais podem jogar e correm risco de suspensão.
Vale ressaltar que o São Paulo tem um desfalque justamente por suspensão: o zagueiro e capitão Miranda, que não jogará contra o Corinthians pelo terceiro cartão amarelo. Arboleda deve formar a dupla de zaga com Léo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo tem uma sequência dura pela frente. Além do Corinthians, o clube enfrentará o Red Bull Bragantino. Além disso, seis dos próximos sete jogos são contra times da parte de cima da tabela.

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